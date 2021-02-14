Національна гвардія США продовжить охороняти Капітолій

Військові національної гвардії США залишаться у Вашингтоні ще принаймні на два з половиною місяці. Відповідний запит поліції Капітолія, яка охороняє Конгрес США, схвалив міністр обоони країни Ллойд Остін, повідомив речник Пентагону ввечері у вівторок, 9 березня.

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Планується, що нацгвардійці залишаться у столиці США щонайменше до 23 травня. При цьому їхню кількість скоротять більш ніж удвічі - з 5200 до 2300. Попередній мандат на підтримку Нацгвардією місцевих сил безпеки добігав кінця 12 березня, зазначає інформагентство dpa.

Варто зауважити, що Національна гвардія не належить до регулярних підрозділів збройних сил США, вона формується з резервістів.

Нагадаємо, підрозділи Нацгвардії ввели у Вашингтон на допомогу місцевим силам безпеки після штурму Капітолія прихильниками експрезидента Дональда Трампа. 6 січня вони увірвалися до будівлі після заклику Трампа. Тоді внаслідок сутичок з поліцією та безладів загинули п'ятеро людей.

Демократи звинуватили Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, у "підбурюванні до заколоту" та розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу - за нього не проголосували однопартійці експрезидента з Республіканської партії. Після спроби штурму Капітолія поблизу будівлі Конгресу США й досі діють посиленні заходи безпеки.

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