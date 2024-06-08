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НАТО планує створити посаду спецпосланця в Україні

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
8 червня 2024 р.

Посаду "старшого цивільного представника" НАТО в Україні можуть представити вже на саміті Альянсу в липні. Спецпосланець координуватиме допомогу союзників, зокрема військову.

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Prag | NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg
Фото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

НАТО планує cтворити посаду свого спеціального посланця в Україні, повідомило в п'ятницю, 7 червня, видання  Foreign Policy  з посиланням на джерела. За їхніми словами, посаду "старшого цивільного представника" Північноатлантичного альянсу в Україні може бути представлено вже на ювілейному  саміті блоку в липні. Спецпосланець координуватиме допомогу Україні, зокрема військову, від союзників.

Як зазначають співрозмовники Foreign Policy, такий крок дасть змогу НАТО надіслати політичні сигнали і Україні, і Росії. Деякі представники Альянсу називають призначення спецпосланця ще одним кроком у підтримці України, інші - "втішним призом" для країни, яка прагне вступити в НАТО.

Раніше стало відомо, що США і Німеччина, побоюючись розростання конфлікту з Росією, виступили проти запрошення України в НАТО цього року. Туреччина закликала дотримуватися обережності, щоб координація військової допомоги Києву не створювала враження, що союзники стали активніше брати участь у війні.

Bloomberg: У НАТО не підтримали створення фонду допомоги на 100 мільярдів

Призначення спецпосланця НАТО обговорюють як частину широкого пакета заходів підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Ще однією його частиною могло б стати створення фонду допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів доларів терміном на п'ять років, але союзники по Альянсу не підтримали відповідну ініціативу генсека НАТО Єнса Столтенберга, повідомило 7 червня агентство  Bloomberg.

Згідно з новою пропозицією, членам Альянсу пропонують гарантувати 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України. НАТО визначить цілі допомоги для кожної країни на основі відсотка від її ВВП. Цей план не передбачає збільшення запланованих надходжень, а дає Києву більшу можливість передбачувати рівень підтримки партнерів у найближчі роки, вказує видання.

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