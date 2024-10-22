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Населення України скоротилося на чверть через війну - ООН

Дмитро Шварц
22 жовтня 2024 р.

З початку російського вторгнення українське населення скоротилося на 10 мільйонів - через біженців, падіння народжуваності та втрат на війні, заявили в ООН.

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Українські біженці від війни в Польщі
Українські біженці (архівне фото)Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Населення України скоротилося з початку російського вторгнення на 10 мільйонів або приблизно на чверть - через біженців, падіння народжуваності та втрат на війні

Про це у вівторок, 22 жовтня, заявила голова східноєвропейського офісу фонду Організації Об'єднаних Націй (ООН) у галузі народонаселення Флоренс Бауер, передає агенція Reuters.

Рівень народжуваності в Україні - один із найнижчих у світі

За її словами, найбільше населення скоротилось за рахунок біженців від війни: за кордон, переважно в Європу, виїхали 6,7 мільйона українців.

"Рівень народжуваності різко впав і наразі становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі", - зазначила вона та додала, що необхідний для підтримки стабільної чисельності населення рівень народжуваності - 2,1 дитини на жінку.

Щодо втрат на війні, то за словами Бауер, "важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв".

Вона зауважила, що для точного підрахунку впливу війни на демографію доведеться почекати до її завершення, коли нарешті можна буде провести перепис населення.

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