Напад на шпиталь у Кабулі: десятки загиблих

Кілька нападників атакували найбільший військовий шпиталь у столиці Афганістану Кабулі у вівторок, 2 листопада, повідомляє AFP. За даними агенції, щонайменше 19 людей загинули й 50 зазнали поранень. Натомість представники міноборони в уряді, сформованому радикальним ісламістським угрупованням "Талібан", заявили, що жертв серед цивільних було "багато", але не назвали конкретних цифр. Офіційно відповідальні за сферу охорони здоров'я чиновники повідомили загалом поки що про трьох загиблих і шістьох постраждалих.

В уряді "Талібану" повідомили, що на місце подій одразу прибули їхні сили безпеки

Інцидент стався в центрі Кабула, у шпиталі імені Мухаммада Дауд-хана, де надають медичну допомогу бійцям "Талібану". Як повідомляє агенція Associated Press із посиланням на представників міністерства оборони в уряді талібів, шестеро нападників спершу підірвали бомбу біля входу до будівлі, а потім намагалися прорватися всередину, утім їх зупинили бійці "Талібану".

"Ісламська держава" проти "Талібану"

У "Талібані" заявили, що їхні силовики схопили двох із шістьох нападників, решту було вбито. Відповідальності за скоєне на себе поки ніхто не взяв.

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Після того, як таліби захопили владу в Афганістаніу серпні цьогоріч, країну сколихнула низка нападів і терактів. Відповідальність за них здебільшого брала на себе "Ісламська держава" (ІД), яка ворогує з "Талібаном".

Зокрема, саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула у вересні, внаслідок якого загинули більше 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США. Також ІД заявила про відповідальність за теракт у мечеті афганського міста Кандгар у жовтні, який забрав життя понад 40 людей.

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