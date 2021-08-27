ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєний у п'ятницю, 15 жовтня, теракт у мечеті афганського міста Кандгар, який забрав життя понад 40 людей. Пов'язана з ІД інформаційна агенція Amaq оприлюднила заяву "Ісламської держави" та додаткові подробиці нападу. Згідно з нею, двоє бойовиків спочатку розстріляли охоронців мечеті, а потім змішалися з двома групами вірян, одна з яких налічувала близько 300 осіб, повідомляє у суботу, 16 жовтня, агенція Reuters.

За останніми даними, унаслідок теракту, вчиненого терористами-смертниками напередодні, загинула щонайменше 41 людина, ще близько 70-ти дістали поранення. Про це заявив очільник відомства охорони здоров'я Кандагара Хафіс Абдулхаі Аббас, повідомляє агенція AFP.

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Як зазначив репортер агенції з місця подій, вибухи пролунали під час традиційної п'ятничної молитви в шиїтській мечеті. За свідченнями очевидців, теракт вчинили кілька смертників. Двоє нападників відкрили вогонь біля головного входу в мечеть. Один із них підірвав себе після перестрілки з силовиками. Ще двоє терористів-смертників, за свідченнями кількох очевидців, підірвали вибухівку за межами головної будівлі мечеті.

До місця інциденту прибуло близько 15 машин швидкої допомоги, а сили безпеки радикального руху "Талібан" оточили район. За словами речника міністерства внутрішніх справ, яке контролюється талібами, спеціальні сили прибули на місце і розпочали розслідування.

Ворожнеча ІД і "Талібану"

Тиждень тому, 8 жовтня, унаслідок вибуху бомби в шиїтській мечеті в афганському місті Кундуз загинули понад 40 людей. "Талібан" заявив, що це був напад смертника. У вересні теракт біля аеропорту Кабула забрав життя понад 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.

Відповідальність за обидва напади також взяла на себе "Ісламська держава". ІД раніше заявляла, що вчинила ще кілька нападів з часу захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року. Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба.