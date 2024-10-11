Національний кешбек: понад 1 млн українців нарахували кошти

Понад мільйон українців отримали нарахування на суму 73 мільйона гривень в рамках бета-тестування програми національного кешбеку "Купуй українське". Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"За час бета-тестування програми, який тривав з 2 вересня, українці випустили понад два мільйони карток. Понад мільйон людей бачать кешбек у "Дії", а це - 73,2 мільйона гривень. До нас доєдналися 11 банків, сотні представників рітейлу та тисячі виробників, які додали 260 тисяч товарів", - цитує міністерку пресслужба мінекономіки.

За її словами, від 11 жовтня програма "Національний кешбек" запускається повноцінно та стартує рекламна кампанія.

Свириденко пообіцяла продовжувати надавати технічну підтримку рітейлерам і виробникам, які продовжують доєднуватись до програми. Міністерка додала, що важливо формувати культуру "плекання українського продукту", адже до 40 відсотків вартості українського товару повертається податками в бюджет. "Тож купуючи українське, ми допомагаємо Збройним силам", - наголосила вона.

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"Нацкешбек" можна використати до 31 січня 2025 року

Появу програми анонсував президент України Володимир Зеленський ще в лютому, а запустили її з 2 вересня. За нею українці можуть щомісячно отримувати 10 відсотків від вартості куплених товарів українського виробництва, але не більше трьох тисяч гривень на місяць.

Для цього потрібно оформити спеціальну картку в банках-партнерах. Потім треба дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток, і в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек". Накопичені кошти приходитимуть раз на місяць до 20 числа наступного, а використати їх потрібно буде до 31 січня 2025 року.

Зняти кешбек у вигляді готівки неможливо, а лише витратити на певні послуги. Зокрема, оплатити комунальні послуги, пожертвувати на армію, придбати військові облігації, поповнити мобільний, заплатити за проїзд та медичні послуги, купити квиток у кіно та на спортивні заходи, сходити у ресторан. Винятки - підакцизні товари, як-то алкоголь, тютюн, пальне.

Нагадаємо, кешбек фінансується з державного бюджету. Цього року на нього передбачено три мільярди гривень.