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На Житомирщині ракета пошкодила будинки: є жертви

Валерій Сааков
38 хв. тому

Уламки збитої ракети РФ упали на будинки в місті Звягель на Житомирщині. Влада повідомляє про руйнування і як мінімум одного загиблого, а також кількох травмованих.

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Наслідки російського ракетного удару по житловій забудові (архівне фото)
Наслідки російського ракетного удару по житловій забудові (архівне фото)Фото: ДСНС України/Telegram

Під час ракетної атаки РФ в ніч на п'ятницю, 9 червня, уламки збитої російської крилатої ракети впали на житлову забудову міста Звягель Житомирської області. Унаслідок падіння частин ракети зафіксовано руйнування будівель.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків. Внаслідок події 1 особа загинула та 3 особи травмовано", - повідомив у Telegram-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Перед цим Звягельська міськрада повідомляла, що поранені отримали всю необхідну допомогу.

Чергова комбінована нічна атака РФ

Тим часом у Командуванні Повітряних сил ЗСУ розкрили подробиці нічного удару росіян по Україні. За даними командування, атака була комбінованою і тривала близько шести годин. Російські окупанти завдали ударів по Україні "іранськими ударними дронами Shahed-136/131, а також крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури".

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"Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку,  крилатих ракет - з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування", - зазначається в повідомленні.

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Українським захисникам вдалося знищити чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, а також 10 ударних дронів типу Shahed-136/131, запевняють військові.

Раніше ввечері четверга повідомлялося про російський удар ракетами типу "Калібр" по Черкащині.

Patriot проти "Кинджала"

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Наслідки російського ракетного удару по житловій забудові (архівне фото)

На Житомирщині ракета пошкодила будинки: є жертви

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