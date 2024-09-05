На що студентам у Німеччині бракує грошей

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, оприлюдненими до початку нового навчального року в німецьких вишах, торік кожен другий німецький студент, який мешкає окремо від батьків, щомісяця мав у своєму розпорядженні суму менше 867 євро. Ця сума останніми роками вважалася необхідним мінімумом для покриття витрат на життя і навчання в Німеччині. Дохід учнів профучилищ 2023 року в середньому становив 1240 євро.

Для 41 відсотка студентів вишів основним джерелом доходів є підробіток, третину фінансів їм забезпечують батьки або інші родичі. 15 відсотків отримують стипендію. Підробіток - головне джерело прибутку і для 80 відсотків учнів профучилищ.

Більше половини студентських витрат іде на оренду житла

Обмежені фінанси здебільшого пояснюються високою вартістю орендованого житла. Більше половини регулярних витрат - 54 відсотки - припадають на оплату оренди окремої квартири або кімнати в так званій "студентській комуналці" (WG). У випадку учнів профучилищ це 42 відсотки. Для порівняння: загалом серед населення у ФРН частка таких витрат становить 25 відсотків. "Вибір вишу дедалі частіше залежить від того, чи може студент дозволити собі оренду житла в цьому місті. Це нова форма соціального відбору", - зазначає голова Німецького товариства з підтримки учнів вишів Маттіас Анбул (Matthias Anbuhl).

Минулого літнього семестру оренда кімнати в Кельні коштувала приблизно 560 євро на місяць. Найдорожче місто - Мюнхен, тут таке житло обходилося в 760 євро. У Берліні студентська кімната коштувала близько 650 євро. Це дані Інституту Мозеса Мендельсона (MMI), який досліджував оголошення на порталі wg-gesucht.de у 90 німецьких містах з великою кількістю студентів. Середня вартість оренди однієї кімнати у Німеччині становила 479 євро.

"Шукаю кімнату" - оголошення студентки в Мюнхені. Столиця Баварії - найдорожче місто для студентів Фото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Кожен третій студент у Німеччині - під загрозою бідності

Більше третини студентів університетів Федеральне статистичне відомство ФРН відносить до категорії населення, що перебуває на порозі бідності. Серед учнів профучилищ таких 18 відсотків. А якщо розглядати тільки тих, хто живе не з батьками, а винаймає окрему квартиру або кімнату, то відносна бідність загрожує більшості в цій категорії - 77 відсоткам.

При цьому слід зазначити, що йдеться саме про відносну бідність, яка визначається середніми умовами життя в суспільстві. До тих, кому загрожує бідність, у Німеччині, як і загалом у ЄС, зараховують людей, які мають у своєму розпорядженні менш як 60 відсотків медіанного доходу всього населення. У 2023 році поріг для самотніх осіб становив 1314 євро нетто (сума після вирахування усіх податків і внесків соціального страхування ) на місяць.

При цьому лише 12 відсотків німецьких студентів оформлюють державний безвідсотковий кредит на освіту BAföG, призначений для вихідців із незаможних родин і тих, хто проходить профнавчання. Його низька популярність пов'язана з великими бюрократичними труднощами та відносно невисокою сумою. Із зимового семестру 2024/2025, після чергової реформи BAföG, для студентів віком від 25 до 30 років максимальний розмір позики на навчання в Німеччині становитиме 992 євро. Сума, закладена в BAföG на студентське житло, зросте на 20 євро - до 380 євро, що неспівмірно зі швидким зростанням цін на оренду нерухомості в Німеччині. Тому Німецьке товариство з підтримки учнів вишів закликає політиків вжити подальших заходів і зробити освітній кредит більш привабливим і ефективним.