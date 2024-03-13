Вища освіта в Німеччині стає дедалі популярнішою

Вдруге після пандемії кількість тих, хто вирішив здобувати вищу освіту в німецькому виші, зросла. Студенти-іноземці зіграли в цьому важливу роль.

У Німеччині продовжує зростати кількість здобувачів вищої освіти . За новими даними, опублікованими Федеральним статистичним відомством у Вісбадені в середу, 13 березня, у 2023 році документи до німецьких вишів подали 481,5 тисяча осіб. Цей показник зростає вдруге поспіль: 2022 року кількість першокурсників була на 1,6 відсотка меншою.

Найпопулярніші спеціальності

Близько 40 відсотків першокурсників обрали правознавство, економіку або соціальні науки. До найбільш затребуваних спеціальностей також належать інженерні науки (26 відсотків). Майже кожен десятий почав вивчати математику або природничі науки. 10 відсотків припадають на гуманітарні спеціальності. На медицину або інші навчальні програми, пов'язані зі здоров'ям, було зараховано сім відсотків від загальної кількості першокурсників.

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Іноземні студенти в Німеччині

Після того, як у 2021 і 2022 роках кількість тих, хто розпочав навчання в німецьких університетах, зросла завдяки студентам з-за кордону, минулого року серед першокурсників переважали німці. Однак їх усе ще менше, ніж до пандемії.

Загалом студенти не з Німеччини становлять близько 16 відсотків від усіх учнів. На першому курсі торік навчалися 130,5 тисяч іноземців. Їхня кількість безперервно зростає починаючи з 2020 року. У зимовому семестрі 2023/2024 у німецьких закладах вищої освіти навчалися 2,9 мільйона осіб. Причому в останні роки загальна кількість студентів дещо скоротилася.

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