Зеленський: $100 млн зібрані на дію "Зерна з України" у 2024

На реалізацію ініціативи "Зерно з України" у перший рік акумулювали близько 180 мільйонів доларів, ще понад 100 мільйонів вже зібрані для її продовження, повідомив Володимир Зеленський.

За перший рік ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України") на закупівлю українського зерна для потреб країн, які найбільше цього потребують, було закумульовано 180 мільйонів доларів. Також вирішено продовжити цю програму і у наступному році, на що вже закумулювали 100 мільйонів доларів. Про це на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine заявив президент України Володимир Зеленський.

"За перший рік ініціативи Grain from Ukraine на цей час нам вдалося акумулювати 180 мільйонів доларів. До ініціативи приєдналося близько 30 учасників. В рамках ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену було поставлено 170 тисяч тонн українського зерна", - сказав він.

Зеленський також нагадав, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна разом із партнерами створила "шляхи солідарності" для експорту, зокрема, продовольства. Також був розблокований експорт українського продовольства з морських портів у Чорному морі.

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Зеленський наголосив, що ніхто в світі "не має права блокувати вільне мореплавство, перетворювати на зброю дефіцит продовольства та використовувати голод як зброю". За його словами, це "елемент політики геноциду і будь-яка держава, яка на це посягає, повинна відповідати" за такі дії.

Він додав, що партнери вже акумульовали понад 100 мільйонів доларів на реалізацію ініціативи Grain from Ukraine у наступному році.

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Підтримка ініціативи з боку іноземних партнерів

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму виступі зазначив, що його країна фінансово долучилася до ініціативи Grain from Ukraine у минулому та поточному році, а також співпрацює з українськими та європейськими партнерами, щоб забезпечити балтійські коридори та використання латвійських портів для транзиту українських продуктів харчування та українського зерна.

"Я думаю, що дуже важливо те, що ми продовжуємо співпрацювати, щоб полегшити гуманітарну ситуацію у всьому світі. Ми співпрацюємо для того, щоб Росія не могла перетворювати продукти харчування на зброю", - сказав він.

Рінкевичс також наголосив на необхідності забезпечити Україну більшою кількістю озброєння, зокрема засобами протиповітряної оборони (ППО).

"Ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити Україну більшою кількістю засобів ППО, більшою кількістю боєприпасів, більшою кількістю військової техніки. Не тільки, щоб допомогти Україні на полі бою, але також щоб захистити цивільних", - додав він.

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Президент Швейцарії Ален Берсе, своєю чергою, зазначив, що його країна занепокоєна негативними наслідками повномасштабного російського вторгнення, зокрема, впливом на продовольчу безпеку в Україні та світі. "Ми також долучаємося до програми України, яка передбачає надання продуктів харчування та грошової допомоги", - зазначив він.

За його словами, Швейцарія вважає пріоритетом гуманітарне розмінування України, що безпосередньо вплине на покращення продовольчої безпеки. Саме тому Швейцарія нещодавно схвалила пакет на 100 мільйонів швейцарських франків на наступні кілька років для розмінування територій в Україні і сприяння екпорту зернових з України, зазначив він.

Прем’єр-міністром Литви Інґріда Шимоніте під час свого виступу заявила, що її країна в рамках ініціативи "Зерно з України" до кінця року виділить два мільйони євро, а також готова підвищити транзитні спроможності балтійських портів для українського експорту.