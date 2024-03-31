На Львівщині виявили тіло другого загиблого від удару РФ

Під завалами адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури, по якому вранці війська РФ вдарили крилатими ракетами, виявили тіло ще одного чоловіка. Пошукові роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару військ РФ по Львівській області у неділю, 31 березня, збільшилася до двох. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львіської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують пошукові роботи", - зазначив він.

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Нагадаємо, що в ніч на 31 березня російські військові вкотре завдали удару по енергетичних об'єктах України. Як повідомили в "Укренерго", ціллю були високовольтні підстанції комапнії в південному регіоні. Внаслідок пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах.

Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, в ніч на 31 березня війська РФ запустили по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударних БпЛА типу Shahed, балістичну ракету "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59. Силам оборони України вдалося знешкодити 18 повітряних цілей: дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 та дев'ять ударних БпЛА Shahed-136/131.

Зранку повідомлялось, що у Львівській області загинула одна людина, є руйнування на об'єкті інфраструктури. У Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.

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