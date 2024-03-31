Удари РФ: В Харкові знову погодинно відключають електрику

Через ненадійність пошкоджених систем передачі електроенергії та внаслідок браку локальної генерації у Харкові вдень 31 березня знову задіяли погодинні відключення електрики.

У Харкові вдень у неділю, 31 березня, знову були запроваджені погодинні відключення електроенергії. Як пояснили у міністерстві енергетики України, це пов'язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних атак військ РФ. Також відключення спричинив брак локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання, йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", - наголосили у міненерго.

Перед цим у НЕК "Укренерго" повідомляли, що станом на 13:00 вдалося скасувати всі обмеження споживання електроенергії у регіонах, які постраждали від масованих ракетних і дронових ударів військ РФ. Водночас у компанії попереджали, що увечері, у години максимального споживання, можливі обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині та Одещині та для промислових в Кривому Розі.

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Нагадаємо, що в ніч на 31 березня російські військові вкотре завдали удару по енергетичних об'єктах України. Як повідомили в "Укренерго", ціллю були високовольтні підстанції комапнії в південному регіоні. Внаслідок пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах.

Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, в ніч на 31 березня війська РФ запустили по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударних БпЛА типу Shahed, балістичну ракету "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59. Силам оборони України вдалося знешкодити 18 повітряних цілей: дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 та дев'ять ударних БпЛА Shahed-136/131.

Внаслідок атаки у Львівській області загинула одна людина, є руйнування на об'єкті інфраструктури. У Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.