 Медики лікарні на Львівщині оголосили голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

Медики лікарні на Львівщині оголосили голодування

18 медиків міської лікарні у Соснівці голодують через невиплату їм з квітня цього року заробітної плати, а також "ковідних" доплат.

В одній з лікарень Західної України

В одній з лікарень Західної України

18 медиків комунального підприємства "Міська лікарня Соснівської міської ради" на Львівщині оголосили голодування у зв'язку з невиплатою всьому трудовому колективу заробітної плати, починаючи з квітня 2021 року. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

За інформацією медпрацівників, борг перед ними становить три мільйони гривень. "Медики вимагають погасити заборгованість із заробітної плати, включно з "ковідними" доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік", - зазначила Денісова.

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У Соснівській міській лікарні DW підтвердили факт голодування медичних працівників. "Голодування оголосили як лікарі, так медсестри і санітарки. Утім, всі залишаються на своїх робочих місцях і виконують свою роботу", - зазначила у коментарі DW очільниця первинного осередку Вільної профспілки медпрацівників Оксана Гладун. Вона також пояснила, що протягом минулого року з лікарні було звільнено 19 працівників, які зараз через суд намагаються відновитись на роботі.

За звільнення і невиплату зарплат медикам, що працюють в лікарні, відповідальність покладають на неналежний менеджмент керівництва медзакладу. У лікарні зазначили, що, наприклад, придбаний рік тому за три мільйони гривень рентген-апарат досі не встановлений і не функціонує.

Загалом у Соснівській міській лікарні працюють 72 людини.

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