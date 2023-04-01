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Польсько-український кордон
Польсько-український кордонФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMA/IMAGO
СуспільствоУкраїна

На кордонах з Польщею утворилися черги на в'їзд в Україну

Аліна Коломієць
2 год. тому

Черги на в'їзд в Україну пов'язані з тим, що багато українців їдуть додому на Великодні свята, зазначають у ДПСУ.

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На українсько-польському кордоні, зокрема, на основних пунктах пропуску "Шегині" і "Краківець", спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд до України. Це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби в соцмережах у суботу, 1 квітня.

Така активізація руху пов'язана з тим, що багато українців прямують додому напередодні Великодніх свят, зазначає ДПСУ.

З урахуванням цього прикордонники збільшили кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.

Держприкордонслужба радить обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця".

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Наприкінці лютого європейська неурядова правозахисна організація "Агенція Європейського Союзу з основних прав" (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) опублікувала результати опитування "Втеча з України. Досвід переміщених осіб у ЄС". Згідно з ними, кожен третій біженець з України в ЄС хоче повернутися додому, така сама кількість українців воліла б залишитися в Євросоюзі.

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