Як жінки-держслужбовці й депутатки можуть виїхати за кордон

Попри більш суворі правила жінки-держслужбовці й депутатки органів місцевого самоврядування і надалі можуть виїжджати за кордон - і не тільки у службове відрядження. DW поспілкувалася з речником ДПСУ Андрієм Демченком.

В Україні запровадили більш суворі правила перетину державного кордону для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування: українським посадовцям на час дії воєнного стану забороняється їздити за кордон із недержавною метою, щоправда існують і винятки.

Піти на такий крок державне керівництво змусила низка гучних скандалів, пов'язаних з виїздом за кордон держслужбоців. Йдеться, зокрема, про заступника генерального прокурора Олексія Симоненка, якому закидають, що він їздив у відпустку в Іспанію на розкішний курорт на автомобілі львівського підприємця. Також українці обурилися й діями народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, який хотів зустрітись з українською громадою в Таїланді.

Після цього президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони (РНБО), яке забороняє посадовцям виїзд за кордон й зобов'язує Кабінет міністрів внести відповідні зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. Кілька днів тому Кабмін ухвалив урядову постанову, де йдеться про нові правила.

Про те, кого з держслужбовців прикордонники віднині не пропускатимуть через державний кордон, а для кого діятимуть винятки, DW поспілкувалася з речником Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрієм Демченком.

DW: Пане Демченко, після низки скандалів з елітним відпочинком державних службовців за кордоном Кабінет міністрів кілька днів тому ухвалив постанову, яка обмежує перетин державного кордону державним службовцям, зокрема і чоловікам, і жінкам. Скажіть будь ласка, хто тепер потрапляє під заборону виїзду за кордон?

Демченко: Потрібно всім уважно перечитати рішення уряду, кого це стосується. Бо там багато категорій. Переважно це стосується держслужбовців керівної ланки. Це і члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники. Це і Офіс президента разом із заступниками, допоміжні органи й служби. Це стосується і Служби безпеки України, і народних депутатів, прокурорів, суддів, керівників інших держаних органів та їхніх заступників, депутатів місцевих рад, керівників структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування, а також працівників, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час органами державної влади та органів місцевого самоврядування. Окрім цього, це стосується різних підприємств та господарських товариств, частка яких належить державі. Люди з цього переліку мають тепер право виїжджати за кордон лише з метою службового відрядження.

А як прикордонники знатимуть, на якій посаді працює людина, яка хоче перетнути кордон? Є якийсь реєстр держслужбовців, яким ви керуватиметеся під час перевірки документів?

Згідно з урядовою постановою, міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, керівники суб'єктів господарювання мають подати в триденний термін до адміністрації Державної прикордонної служби України (ДПСУ) списки осіб, передбачені цими змінами. Це власне стосується і жінок, і чоловіків. Тобто йде закріплення обмежень за посадою. І прикордонники тоді керуватимуться тими списками, які мають надати ДПСУ і забезпечуватимуть пропуск тих осіб тільки у службове відрядження. Ми лише контролюємо перетин кордону відповідно до цього списку. Але якщо якийсь орган не надасть списки своїх співробітників, або з якихось причин вони не надійдуть у ДПСУ, але інспектори встановлять, що особа підпадає під ці обмеження, то така особа не буде пропущена.

Вам уже почали надходити ці списки?

Вони вже потихеньку починають надходити. Адміністрація Державної прикордонної служби забезпечить цією інформацією наших інспекторів, які знаходяться в пунктах пропуску і здійснюють оформлення громадян на державний перетин кордону.

Зараз точаться дискусії щодо жінок, які є держслужбовицями чи депутатками органів місцевого самоврядування і мають неповнолітніх дітей за кордоном, куди вивезли їх з міркувань безпеки. То як бути цим жінкам? Вони не зможуть відвідувати тепер своїх дітей?

Окрім обмежень, в рішенні уряду є й винятки щодо цієї категорії осіб. Там зазначено, що у виняткових випадках пропуск через кордон жінки або чоловіка, який є одиноким батьком, можуть виїхати за межі України до дітей, які там знаходяться, або ж супроводжувати цих дітей, щоб їх відвезти за кордон. Діти мають бути до 18 років включно. Для цього мають бути підтверджуючі документи. Що мається на увазі? Виняткові випадки - це рішення керівництва тих структур, де вони працюють, з наданням відпустки зі зазначенням, що особа виїздить за межі України. Також потрібно підтвердження, що діти знаходяться за кордоном.

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А якщо держслужбовець чи депутат/депутатка потребують лікування за кордоном?

Інший виняток стосується можливості лікування за кордоном. Але це не просто бажання особи лікуватися за кордоном. Має бути лист від міністерства охорони здоров'я про погодження з іноземною стороною можливості лікування тієї особи в іноземних лікувальних закладах. Голова державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин кордону для цих категорій громадян також у разі смерті одного з членів сім'ї - знову ж таки при наявності підтверджуючих документів.

Які саме документи має надати держслужбовець, який перетинає держкордон, виїжджаючи у службове відрядження? Як ви будете перевіряти їхню достовірність? Чи немає зараз в Україні загальнодержавної системи фіксації всіх державних відряджень, яка б значно спрощувала роботу прикордонників?

Такої загальної системи немає. Але як і раніше, якщо будуть підстави вважати, що документ підробний, то буде проводитися необхідна перевірка відносно цих документів.

Чи є статистика, скільки з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну державних службовців перетинало кордон і чи всі вони повернулися?

Ні, такої статистики ми не виокремлюємо. Загалом пропуск людей через кордон відбувається тільки в рамках норм законодавства. Є підстава - людина проїжджає, немає підстав - прикордонники не пропускають. Загалом у день ми виносимо близько 150-200 відмов відносно осіб, які не мають права під час воєнного стану перетинати кордон. Але, як відомо, до введення останньої постанови обмеження стосувалися переважно чоловіків.