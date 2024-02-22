На конкурсі "Міс Німеччина" скасували вікове обмеження

Вперше в історії конкурсу в ньому можуть брати участь жінки старші 39 років. До фіналу "Міс Німеччина-2024" вийшли 10 кандидаток. Що потрібно знати про конкурс?

Організатори конкурсу "Міс Німеччина" (Miss Germany) вирішили відмовитись від вікового обмеження для учасниць.

Конкурс "Міс Німеччина" - без вікового цензу

У 2023 році жителька Гамбурга Міньон Коволлік (Mignon Kowollik) не змогла потрапити на відбір "Міс Німеччина" через свій вік - на той момент їй виповнився 41 рік. Жінка звернулася до організаторів з проханням переглянути умову, за якою учасниці не могли бути старшими за 39 років. У цьому році обмеження було знято, і на титул "Міс Німеччина" тепер можуть претендувати жінки від 18 років.

"Рішення відмовитися від вікового цензу на конкурсі "Міс Німеччина" стало важливим кроком, який дозволить жінкам будь-якого віку розповісти свою історію та виявити свою індивідуальність. Ми вважаємо, що роки не повинні бути перешкодою для участі у конкурсі і що кожна жінка, незалежно від віку, повинна мати шанс реалізувати свої мрії. Запроваджуючи цю зміну, ми хочемо спонукати жінок показати, що життя відкриває багато можливостей у будь-якому віці", - так прокоментував нововведення у пресрелізі Макс Клеммер (Max Klemmer), директор компанії Miss Germany Corporation та один із головних організаторів конкурсу.

Конкурс "Міс Німеччина" у 1958 році (архівне фото) Фото: akg-images/picture alliance

Конкурс зазнав кардинальних змін

У 2024 році конкурс "Міс Німеччина" проводиться у 97-е. За останні кілька років він зазнав кардинальних змін. Тепер у журі запрошують лише жінок. Учасниці не мають більше відповідати суворому модельному стандарту: зріст, вага, об'єм талії, грудей та стегон не відіграють вирішальної ролі. Кандидаткам не доводиться дефілювати подіумом у бікіні. І якщо до 2022 року для участі у фіналі кожна федеральна земля посилала свою "королеву краси", то сьогодні титул "Міс Німеччина" може здобути будь-яка жінка (у конкурсі можуть взяти участь і трансгендери), яка є громадянкою або має перше місце проживання у ФРН. Головним критерієм для оцінки журі стали не зовнішні дані, а особисті якості кандидаток, їхня соціальна активність.

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Фінал конкурсу відбудеться 24 лютого

"Ми шукаємо жінок, які беруть на себе відповідальність і є прикладом для наслідування, формуючи відкрите та сучасне суспільство. Ми віримо у ваш потенціал - тож скористайтеся шансом прямо зараз і подайте заявку на участь" - закликають організатори на сайті конкурсу, який відбувається у Німеччині з 1927 року.

У цьому році на нього подали близько 15 тисяч заявок. Але для того, щоб потрапити до фіналу, потрібно було пройти кілька етапів. У результаті у фіналі опинилися десять жінок. Серед них - не допущена до конкурсу в минулому сезоні Міньон Коволлік, яка працює сексологом. Також фіналістками стали 31-річна Тамара Шваб (Tamara Schwab), якій кілька років тому зробили пересадку серця, та 28-річна Крістіна Моджеєвскі (Christina Modrzejewski), яка змушена користуватися електронними ортезами та інвалідним візком через рідкісне аутоімунне захворювання. Ці жінки хочуть поділитися своїми історіями та привернути увагу громадськості до важливих тем.

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Фінал шоу "Міс Німеччина" відбудеться 24 лютого 2024 року в Europa-Park - найбільшому парку розваг у Німеччині. Переможниця конкурсу, лідерка, яка, на думку журі та глядачів, здатна зробити внесок у майбутнє та стати для інших джерелом натхнення, отримає на втілення своїх проєктів стартовий капітал у розмірі 25 тисяч євро.