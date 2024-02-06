Етнічна українка втратила титул "Міс Японія" через адюльтер

Етнічна українка втратила титул "Міс Японія" через адюльтер6 лютого 2024 р.
Переможниця конкурсу краси "Міс Японія" 2024 року, модель українського походження Кароліна Шиїно відмовилася від титулу через скандал, що спалахнув після викриття її роману з одруженим японцем, повідомляє у вівторок, 6 лютого, агенція AP.
Перемога 26-річної Шиїно на конкурсі 22 січня викликала бурхливі дебати в консервативній Японіїщодо того, що означає бути японцем. Дівчина з матір'ю переїхала з Тернополя до японського міста Наґоя, коли їй було п'ять років. У 2022 році вона отримала громадянство Японії. Вона вільно розмовляє японською і каже, що має "сильне почуття японської ідентичності", попри нетипову для країни зовнішність.
Минулого тижня журнал Weekly Bunshun повідомив, що Шиїно мала стосунки з одруженим лікарем. Спочатку вона підтвердила стосунки, але сказала, що не знала, що він перебував у шлюбі. Організатори конкурсу стали на захист дівчини, адже вона стверджувала, що розірвала відносини з чоловіком після того, як з'ясувала, що в нього є родина.
Утім пізніше Шиїно визнала, що знала про сімейний стан чоловіка, а свої попередні заяви назвала "такими, що не відповідають дійсності", пояснивши їх шоком і панікою. "Мені дуже шкода, що я завдала величезних неприємностей і поводилася так, ніби зрадила всіх, хто мене підтримував", - написала вона в Instagram.
Дівчина вибачилася перед партнеркою чоловіка та його родиною, а також перед іншими причетними сторонами. Також вона запропонувала відмовитися від титулу і звільнитися з модельного агентства, в якому працювала.
У вівторок організатори конкурсу "Міс Японія" повідомили, що відмова Шиїно від титулу прийнята і місце для переможниці 2024 року залишається вакантним.
У японській культурі, де домінують чоловіки, від жінок очікують, що вони будуть хорошими матерями та дружинами, і їх публічно карають більше, ніж чоловіків, у разі позашлюбних стосунків, зауважує AP.
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