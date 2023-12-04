Обстріли РФ: на Херсонщині загиблий і поранені цивільні

Протягом дня в Херсоні і передмістях через обстріли військ Росії загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранень. Загалом Росія завдала по Україні за день п'ять ракетних та 44 авіаційних удари.

Протягом понеділка, 4 грудня, російські війська декілька разів обстрілювали Херсон і його передмістя. Внаслідок атак загинув 64-річний чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Близько 11:00 підрозділи РФ обстріляли житлові будинки у селищі міського типу Антонівка в передмісті Херсона і вбили чоловіка. Приблизно тоді ж під обстріл потрапив і Корабельний район Херсона, де пошкодили серед іншого дитячий садок.

"Це - 109-й заклад освіти, який зруйнувала в Херсонській міській територіальній громаді армія країни-терористки", - зауважив Мрочко. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, додав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 13:00 під обстріл потрапило село Інженерне, що також знаходиться у передмісті Херсона. Там вибухову травму та контузію отримали чоловіки у віці 61 та 51 рік, які ремонтували дроти на вулиці. Ще один поранений віком 46 років ушпиталений з осколковим пораненням живота.

Читайте також: Атаки Росії 3 грудня: загиблі на Херсонщині та Донеччині

Ракетний удар в районі Кривого Рога

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вдень "свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя". "Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав він у Telegram.

Куди саме росіяни вдарили ракетою не уточнюється, але ймовірно, по самому Кривому Рогу. "Щодо вибухів, які чули жителі деяких районів міста під час ранкової та вечірньої тривог - без подробиць, але головне - без втрат", - зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Також протягом дня війська РФ обстрілювали з важкої артилерії і завдавали удари дронами-камікадзе по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровщини ."Понівечена гімназія. А ще чотири житлові будинки, три господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили. Люди неушкоджені", - зазначив Лисак.

44 авіаційних удари протягом дня

Як повідомив генеральний штаб Збройних сил України, загалом протягом дня війська Росії завдали п'ять ракетних та 44 авіаційних ударів по населених пунктах і позиціях армії. З реактивних систем залпового вогню росіяни здійснили 37 обстрілів.

У ніч на 4 грудня військові підрозділи РФ випустили по Україні керовану ракету Х-59 та 10 дронів типу "Shahed-136/131", шість безпілотників і ракету знищила українська протиповітряна оборона.