ППО відбивалась вночі від "шахедів" у дев'яти областях

У ніч на понеділок, 4 грудня, Росія атакувала Україну 23 ударними дронами типу Shahed-136/131 з мису Чауда в анексованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої частини Херсонської області.

Як повідомляє вранці командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона (ППО) працювала у щонайменше дев'ятьох областях. Ракету та 18 безпілотників вдалося знищити.

Про можливі пошкодження внаслідок падіння уламків не повідомляється, як і про місця влучання п'яти "шахедів", які збити не вдалося.

За інформацією обласних військових адміністрацій, наразі відомо, що шість дронів збили у Миколаївській області, один - у Дніпропетровській. На Миколаївщині уламки пошкодили будівлю аграрного підприємства та лінію електропередач, постраждалих немає.

Також ППО працювала в Хмельницькій та Кіровоградській областях, де, за попередніми даними, постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

Крім того, безпілотники збивали в Івано-Франківській області, де вони намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Там "обійшлося без жертв і значних руйнувань", а "на місці падіння уламків працюють відповідні служби".

Як повідомлялося, минулої ночі РФ запустила по Україні 12 дронів і ракету. Вдалося знищити 10 безпілотників, а ракета не досягла своєї цілі. Більшість "шахедів" збили в небі над Миколаївщиною, решту - в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.