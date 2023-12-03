Атаки Росії 3 грудня: загиблі на Херсонщині та Донеччині

Протягом 3 грудня російська армія завдала один ракетний та 31 авіаційний удар по Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Миколаївщині.

У неділю, 3 грудня, внаслідок обстрілу російськими військами Херсонської міської територіальної громади загинули двоє та дістали поранення семеро осіб. Про це ввечері цього дня повідомив у Telegram начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Раніше повідомлялось про обстріл двох лікарень та багатоповерхівки у Херсоні, а також селища Садове у 10 кіломтерах від обласного центру. У обох населених пунктах загинули по одній людині.

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Загиблий цивільний в Авдіївці

На Донеччині 3 грудня російські війська вбили одного та поранили двох жителів Авдіївки та села Костянтинівка. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, "населені пункти армія Росії обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії".

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" генерала Олександра Тарнавського, в районі Авдіївки і загалом в операційній зоні "Таврії" російські війська збільшили активність піхоти, за добу там відбулося 55 бойових зіткнень. "Українські захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Маріїнському напрямках", - додав генерал Тарнавський.

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Обстріли Дніпропетровщини

Також протягом 3 грудня російські війська з важкої артилерії та безпілотників тричі обстріляли Нікопольщину, БПЛА застосовано і по Марганецькій громаді, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що поранених та загиблих внаслідок атак немає.

Під обстріли у цей день потрапили також населені пункти у Запорізькій та Миколаївській областях, повідомив генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Загалом, за даними генштабу, протягом 3 грудня Росія завдала по Україні один ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та позиціях українських військ.