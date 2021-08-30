На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено - ОТУ "Північ"

На Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ), ще один боєць поранений, повідомив пресцентр оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Північ". За даними пресцентру ОТУ, втрати стали наслідком скоєного в неділю, 30 серпня, обстрілу українських позицій.

"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні. Пораненого терміново госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості.

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Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь, чим припинили злочинні дії противника. Про інцидент "повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", зазначили в штабі.

ОБСЄ зафіксувало стрімке зростання порушень режиму припинення вогню

Тим часом Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за минулі вихідні близько 400 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, про що повідомляється на сайті організації.

"З вечора 27 до вечора 29 серпня в Донецькій області СММ зареєструвала 354 порушення режиму припинення вогню... У Луганській області місія зареєструвала 44 порушення режиму припинення вогню", - вказано в звіті місії. Більшість із них зафіксували біля Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період виявлено близько 60 порушень.

З початку дії домовленості в ТКГ про заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ зафіксувала 52 775 порушень, зокрема, понад 15 тисяч вибухів, ідеться в звіті.