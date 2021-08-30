 На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено - ОТУ ″Північ″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено - ОТУ "Північ"

Втрати у лавах ЗСУ стали наслідком обстрілу з боку проросійських збройних формувань. Пораненого вояка терміново госпіталізували.

Український солдат на Донбасі

Український солдат на Донбасі (архівне фото)

На Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ), ще один боєць поранений, повідомив пресцентр оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Північ". За даними пресцентру ОТУ, втрати стали наслідком скоєного в неділю, 30 серпня, обстрілу українських позицій.

"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні. Пораненого терміново госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості.

Читайте також: За рік на Донбасі загинули 45 українських військових

Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь, чим припинили злочинні дії противника. Про інцидент "повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", зазначили в штабі.

ОБСЄ зафіксувало стрімке зростання порушень режиму припинення вогню

Тим часом Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за минулі вихідні близько 400 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, про що повідомляється на сайті організації.

"З вечора 27 до вечора 29 серпня в Донецькій області СММ зареєструвала 354 порушення режиму припинення вогню... У Луганській області місія зареєструвала 44 порушення режиму припинення вогню", - вказано в звіті місії. Більшість із них зафіксували біля Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період виявлено близько 60 порушень.

З початку дії домовленості в ТКГ про заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ зафіксувала 52 775 порушень, зокрема, понад 15 тисяч вибухів, ідеться в звіті.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Україна в ТКГ закликає Москву виконувати "нормандські" домовленості

Після останнього засідання ТКГ представник України Олексій Резников закликав Росію виконувати домовленості, досягнуті в "нормандському форматі", та звільнити українських заручників.  

На Донбасі 23 серпня загинув український військовий

Український військовий загинув 23 серпня внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі.  

На Донбасі 24 серпня загинув український військовий

Один український військовослужбовець загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі внаслідок обстрілу проросійських бойовиків у День незалежності України.  

Втрати на Донбасі: загинув ще один український військовий

Унаслідок обстрілів з боку бойовиків непідконтрольних Києву територій Донбасу загинув ще один український військовий, повідомили в ОТУ "Схід".  

Також за темою

RUSSIA  FEBRUARY 17, 2021: Pictured in this video grab is an operation by Russia's Federal Security Service (FSB) to detain suspected members of Takfir-wal-Hijra, a radical Islamist extremist organisation banned in Russia. FSB has detained 19 suspected radical Islamists in Karachayevo-Cherkessia, Crimea, the Krasnodar Territory, and the Rostov-on-Don Region who allegedly not only promoted their ideology and recruited new members but also plotted subversive activities and terrorist attacks in the North Caucasus region. Video grab/Russian Federal Security Service/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Жертвами насильницьких зникнень у Криму стали 44 людини - МЗС 30.08.2021

Жертвами насильницьких зникнень у Криму стали 44 людини, заявили в МЗС України. Зниклими безвісти на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб.

A Ukrainian serviceman is seen at a position on the front line near the town of Novotoshkivske in Luhansk region, Ukraine July 26, 2020. Picture taken July 26, 2020. Iryna Rybakova/Press Service of Ukrainian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

На Донбасі 19 серпня від обстрілів загинув боєць ЗСУ - штаб ООС 19.08.2021

Унаслідок обстрілів позицій українських сил один військовий ЗСУ отримав несумісне з життям вогнепальне поранення, повідомили у штабі ООС.

Bildergalerie Avdiivka Das zerstörte Wohnhaus in Avdiivka (c) DW/A. Magazova

Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення 28.08.2021

Через артобстріл з непідконтрольної Києву території було евакуйовано працівників станції Авдіївка й пасажирів. Постраждалих немає, але рух потягів обмежено. Відкрито кримінальне провадження.

Реклама

Докладно

Олаф Шольц з СДПН на теледебатах

Перед виборами до Бундестагу в лідерах соціал-демократи

За місяць до виборів в Бундестаг у Німеччині в лідери виходять соціал-демократи, яких довго вважали аутсайдерами.  

Експорт німецьких озброєнь

За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО.  