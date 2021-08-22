На Донбасі 23 серпня загинув український військовий

На Донбасі минулої доби український військовий дістав вогнепальне поранення, яке несумісне з життям. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 24 серпня, у соцмережі Facebook.

Загалом минулої доби в ООС зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню, а саме біля Водяного і Мар'їнки. Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, за даними ООС, біля Широкиного бойовики за допомогою безпілотника здійснювали дистанційне мінування території.

Також на Луганщині українські військові зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" бойовиків з перетином лінії розмежування.

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Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Також українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень з боку бойовиків.

Станом на ранок 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 серпня на Донбасі також загинув український військовослужбовець внаслідок обстрілу бойовиків.