На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в понеділок, 22 лютого, унаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак.

"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак на пресконференції, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Згодом в українській делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі уточнили, що противник обстріляв позиції ЗСУ біля Авдіївки. У повідомленні на сторінці делегації у соцмережі Facebook також вказують, що українська сторона направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Ситуація контрольована

На пресконференції Руслан Хомчак також зазначив, що різких змін на Донбасі не спостерігається. "Ситуація в ООС є на сьогодні контрольованою, і різких змін там не відбувається. Ознак створення наступальних угруповань противника також не виявлено. На сьогодні триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - сказав Хомчак.

За його словами, режим припинення вогню виконують "переважно ЗСУ і, на жаль, не повною мірою виконує наш ворог (...)".

Хомчак також заявив, що усі звинувачення на адресу ЗСУ в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі є провокацією. "Українські військовослужбовці в районі проведення Операції залишаються на своїх позиціях, строго дотримуються укладених домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо, що стосується безпеки мирного населення і для підтримки або відновлення інфраструктури з обох боків", - зазначив Хомчак.

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При цьому він наголосив, що підрозділи ЗСУ завжди готові відкривати вогонь у відповідь, якщо присутня загроза життю або здоров'ю військовослужбовців, або ж для стримування противника від ведення будь-яких активних бойових дій.

"Будь-які звинувачення або висловлювання про недотримання ЗСУ режиму припинення вогню є провокацією протилежного боку і не мають сьогодні жодної реальної підстави", - резюмував Хомчак.

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Нагадаємо, 11 лютого Донбас з робочою поїздкою відвідував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що з 27 липня 2020 року в регіоні діє режим припинення вогню, констатував, що кількість обстрілів з боку бойовиків останнім часом зросла, однак заявив про дієвість перемир'я. 12 лютого у пресцентрі штабу ООС повідомили, що в день візиту Зеленського внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків загинули двоє бійців ЗСУ.