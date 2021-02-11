 На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

У зоні ООС на Донбасі внаслідок обстрілу з гранатомета загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в понеділок, 22 лютого, унаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак.

"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак на пресконференції, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Зеленський каже про дієвість перемир'я на Донбасі на тлі зниження втрат ЗСУ

Згодом в українській делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі уточнили, що противник обстріляв позиції ЗСУ біля Авдіївки. У повідомленні на сторінці делегації у соцмережі Facebook також вказують, що українська сторона направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Ситуація контрольована 

На пресконференції Руслан Хомчак також зазначив, що різких змін на Донбасі не спостерігається. "Ситуація в ООС є на сьогодні контрольованою, і різких змін там не відбувається. Ознак створення наступальних угруповань противника також не виявлено. На сьогодні триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - сказав Хомчак.

За його словами, режим припинення вогню виконують "переважно ЗСУ і, на жаль, не повною мірою виконує наш ворог (...)".

Хомчак також заявив, що усі звинувачення на адресу ЗСУ в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі є провокацією. "Українські військовослужбовці в районі проведення Операції залишаються на своїх позиціях, строго дотримуються укладених домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо, що стосується безпеки мирного населення і для підтримки або відновлення інфраструктури з обох боків", - зазначив Хомчак.

Читайте також: Троє українських військових загинули на Донбасі

При цьому він наголосив, що підрозділи ЗСУ завжди готові відкривати вогонь у відповідь, якщо присутня загроза життю або здоров'ю військовослужбовців, або ж для стримування противника від ведення будь-яких активних бойових дій.

"Будь-які звинувачення або висловлювання про недотримання ЗСУ режиму припинення вогню є провокацією протилежного боку і не мають сьогодні жодної реальної підстави", - резюмував Хомчак.

Читайте також: Київ повідомив про двох загиблих військових на Донбасі

Нагадаємо, 11 лютого Донбас з робочою поїздкою відвідував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що з 27 липня 2020 року в регіоні діє режим припинення вогню, констатував, що кількість обстрілів з боку бойовиків останнім часом зросла, однак заявив про дієвість перемир'я. 12 лютого у пресцентрі штабу ООС повідомили, що в день візиту Зеленського внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків загинули двоє бійців  ЗСУ.

Дивитись відео 06:31

Стратегія США на Донбасі: що Байден готує Путіну (18.02.2021)

 

Також за темою

Ukraine | Präsident Wolodymyr Selenskyj in Donezk

Зеленський каже про дієвість перемир'я на Донбасі на тлі зниження втрат ЗСУ 11.02.2021

У 2020 році на Донбасі було вбито 50 військових, поранено 338, повідомив президент України, наголосивши на важливості режиму припинення вогню.

Ukraine | Präsident Wolodymyr Selenskyj in Donezk

У день візиту Зеленського на Донбас загинуло двоє бійців ЗСУ 12.02.2021

У день, коли відбувся візит президента України Володимира Зеленського та послів країн Великої сімки на Донбас, загинули двоє військових Збройних сил України.

Ukraine Coronavirus Militär

Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілів 12.01.2021

11 січня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Реклама

Докладно

Володимир Путін і Віктор Медведчук за круглим білим столом, фото 10 березня 2020 року

Санкції Зеленського проти Медведчука - виклик Путіну

Сергій Руденко - про відносини між Зеленським і Путіним та санкції проти Медведчука.  

Президент України Володимир Зеленський чекає на гроші від МВФ

Зеленський заявив про розбіжності з МВФ, але чекає на гроші

За словами президента, влада має розбіжності з МВФ у питаннях Вищої ради правосуддя і Конституційного суду України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  