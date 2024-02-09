На Дніпропетровщині виявили вцілілий "шахед", запущений РФ

Під час чергової атаки Росії сили української протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник. Дрон вцілів і тепер буде розібраний та досліджений фахівцями.

У Дніпропетровській області українські вибухотехніки виявили вцілілий ударний дрон, який був запущений російськими військовими. Про це у п'ятницю, 9 лютого, повідомляє Національна поліція України.

"Вибухотехніки поліції Дніпропетровської області виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об'єктах", - йдеться в дописі на сторінці поліції у Facebook.

Зазначається, що цей ударний безпілотник був приземлений силами протиповітряної оборони України під час чергової російської атаки останніх днів. "Він упав на пустирі біля одного з населених пунктів. Вибухотехніки розповідають, що це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона. Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці", - ідеться в повідомленні.

Вцілілий дрон розберуть і дослідять

Бойова частина безпілотника буде знята та знищена, а сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, зазначили у поліції.

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Нагадаємо, протягом останніх днів Росія ночами завдавала ударів по низці областей України. Так, у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами Україну, зокрема і Дніпропетровську область, протягом п'яти годин.

Повітряні атаки на Україну Росія здійснює з початку повномасштабної війни - з 24 лютого 2022 року.