На Дніпропетровщині виявили вцілілий "шахед", запущений РФ

На Дніпропетровщині виявили вцілілий "шахед", запущений РФ9 лютого 2024 р.
У Дніпропетровській області українські вибухотехніки виявили вцілілий ударний дрон, який був запущений російськими військовими. Про це у п'ятницю, 9 лютого, повідомляє Національна поліція України.
"Вибухотехніки поліції Дніпропетровської області виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об'єктах", - йдеться в дописі на сторінці поліції у Facebook.
Зазначається, що цей ударний безпілотник був приземлений силами протиповітряної оборони України під час чергової російської атаки останніх днів. "Він упав на пустирі біля одного з населених пунктів. Вибухотехніки розповідають, що це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона. Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці", - ідеться в повідомленні.
Вцілілий дрон розберуть і дослідять
Бойова частина безпілотника буде знята та знищена, а сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, зазначили у поліції.
Читайте також: Нічна атака РФ: Знеструмлення на Дінпропетровщині, ППО збила дев'ять "шахедів"
Нагадаємо, протягом останніх днів Росія ночами завдавала ударів по низці областей України. Так, у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами Україну, зокрема і Дніпропетровську область, протягом п'яти годин.
Повітряні атаки на Україну Росія здійснює з початку повномасштабної війни - з 24 лютого 2022 року.