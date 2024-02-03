Нічна атака РФ: На Дніпропетровщині знову знеструмлення

Війська РФ другу ніч поспіль цілили по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, без світла залишилися 15 тисяч людей. Загалом російські сили випустили 14 дронів і дві ракети, ППО збила дев'ять БПЛА.

В ніч на суботу, 3 лютого, російська війська випустили по території України 14 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Українська протиповітряна оборона (ППО)збила дев'ять "шахедів", повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині", - зазначили у Повітряних силах.

Дрони збивали над територією Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Зокрема, як зазначили у Сили оборони півдня України, над Одещиною і Миколаївщиною знищили два "шахеди".

На Дніпропетровщині без світла 15 тисяч людей

Над територією Дніпропетровської області ППО знищила п'ять "шахедів". Однак в районі Кривого Рогу було зафіксовано кілька влучань, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15 000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 000 абонентів. У місті частково знеструмлений швидкісний трамвай", - написав він у Telegram. Деякі абоненти також залишилися без водопостачання, додав він.

Як повідомив Лисак, вночі війська РФ також обстрілювали з артилерії Нікопольський район. Пошкоджень зазнали два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. "Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - повідомив він.

Крім того, голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив про влучання в Миргородському районі Полтавщини. "На щастя, постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Атака по енергетиці Дніпропетровщини

Напередодні російські безпілотники також атакували об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині, зокрема, пошкодили одну з підстанцій. Внаслідок цього у Кривому Розі були знеструмлені 100 тисяч абонентів, зокрема частина лікарень, садків і шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус. На двох знеструмлених шахтах під землею були заблоковані 113 працівників, через що організували рятувальну операцію.

Як повідомили у Національній енергетичний компанії "Укренерго", живлення вдалося відновити ще до 12:00 п'ятниці.

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