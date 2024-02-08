РФ протягом п'яти годин атакувала південні області України

Внаслідок дронової атаки влучання у цивільні об'єкти зафіксовані на Одещині, Миколаївщині та Вінничині. За попередніми даними, загиблих немає.

У ніч на четвер, 8 лютого, війська РФ з окупованого мису Чауда у Криму атакували 17-ма ударними дронами типу Shahed-136/131 територію України. 11 "шахедів" були знищені силами української протиповітряної оборони у межах Миколаївської, Одеської та Вінницької та Дніпропетровської областей, повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Нічна дронова атака по півдню України тривала понад п'ять годин, уточнюють у Telegram-каналі оперативного командування "Південь". За попередніми даними обласних військових адміністрацій, загиблих внаслідок атаки немає.

Влучання в об'єкти цивільної інфраструктури

Як повідомили у ОК "Південь", в Одесі ударом безпілотника була пошкоджена недобудована багатоповерхівка, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах перекриття та вибиті вікна. За уточненими даними, під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони зазнали мінно-вибухових травм.

У Миколаєві пошкоджень зазнали житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс. На Вінниччині уламки збитих безпідотників спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів.

Напередодні війська РФ завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по території України. Внаслідок атаки у Києві та Миколаєві загинули п'ятеро людей, близько 50 - зазнали поранень. Сили ППО збили у ніч на 7 лютого 44 із 64 повітряних цілей.