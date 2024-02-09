Атака РФ: постраждала цивільна інфраструктура на Харківщині

У ніч на 9 лютого війська РФ завдали удару дронами по Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Українська ППО знищила 10 з 16 ударних "шахедів".

У ніч на п'ятницю, 9 лютого, війська РФ завдали по Україні удару 16 безпілотниками типу "Shahed-136/131". Запуски були здійснені з з мису Чауда у Криму та з Курської області, повідомляє команжування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 10 дронів-"шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, йдеться у повідомленні.

На Харківщині постраждала цивільна інфраструктура

Внаслідок дронової атаки у Зміївській громаді на Харківщині загорілася будівля готелю, літній майданчик, ресторан та три автомобіля, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його даними, постраждала одна людина.

Внаслідок інших ударів військ РФ в Харківській області пошкоджень- зазнали приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. "Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!", - наголосив Синєгубов у Telegram.

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На Миколаївщині удар військ РФ прийшовся по селу Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа, було пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Минулося без постраждалих, написав він у Telegram.