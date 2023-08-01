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Заява про "невдячність" України: МЗС викликало посла Польщі

Дар'я Нинько
2 год. тому

У Польщі заявили, що Україна "має почати цінувати" те, що сусідня країна робить для неї. У відповідь МЗС України повідомило послу Польщі, що такі заяви - неприйнятні.

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Будівля МЗС України у Києві
Будівля МЗС України у КиєвіФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 1 серпня, запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання керівника Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача про нібито "невдячність" українців за допомогу, яку надає  сусідня країна.

На зустрічі з послом українська сторона наголосила, що такі заяви "не відповідають дійсності та є неприйнятними", повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - йдеться у заяві Ніколенка, оприлюдненій пресслужбою МЗС.

В ОПУ назвали заяву Пшидача "маніпуляцією"

Цю заяву Марцін Пшидач зробив непередодні, коментуючи польським ЗМІ вимоги п'яти європейський країн продовжити обмеження імпорту української сільгосппродукції, пише Wprost.

На запитання про ймовірне до охолодження відносин між Варшавою і Києвом на тлі цього обмеження, Пшидач відповів: для Польщі пріоритет - це захист інтересів власних фермерів. І додав: "Україна справді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для неї в останні місяці та роки".

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга цю заяву назвав "маніпуляцією" і грою польских політиків у власних інтересах. "Категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків навʼязати польському суспільству безпідставну думку нібито Україна не цінує допомогу від Польщі. Це, очевидно, гра на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю. Маніпуляція", - написав він у Facebook.

Сибіга наголосив, що президенти обох країн підтримують дружній і відкритий діалог, а між ними "присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри".

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Нагадаємо, що у березні Єврокомісія оголосила про перший пакет допомоги на суму 56 мільйонів євро для польських, румунських та болгарських фермерів, які потерпають від перенасичення ринку українськими товарами. У квітні ЄК запропонувала виділити п'ятьом країнам другий пакет допомоги обсягом 100 мільйонів євро.

Попри це, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції. Тоді ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині до 15 вересня.

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