  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

ЗМІ: В ЄС проситимуть продовжити заборону імпорту з України

Анастасія Шепелева
56 хв. тому

Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина проситимуть Брюссель продовжити заборону імпорту української сільгосппродукції після 15 вересня.

https://p.dw.com/p/4U6z3
Українське зерно
Вивантаження зерна в порту в ІзмаїліФото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина та Словаччина звернуться до Європейського Союзу з проханням продовжити заборону імпорту сільгосппродукції з України після 15 вересня, аби уникнути серйозних порушень на ринку. Про це пише у середу, 19 липня, Reuters із посиланням на міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

Дорогою у Варшаву він заявив журналістам, що країни проситимуть, щоб заборона на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника поки залишалася в силі.

Однак, за його словами, держави також обговорюватимуть варіант, за якого могли б індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених до імпорту.

Читайте також: Блокування українського зерна в ЄС: Дуда - за скасування обмежень

Заборона імпорту з України до п'ятьох країн

Після окупації РФ українських чорноморських портів Київ зіткнувся з труднощами вивезення агротоварів на світовий ринок морським шляхом. Тоді ЄС спростив експорт через свою територію, зокрема, знявши тарифи.

У березні Єврокомісія оголосила про перший пакет допомоги на суму 56 мільйонів євро для польських, румунських та болгарських фермерів, які потерпають від перенасичення українськими товарами. У квітні ЄК запропонувала виділити п'ятьом країнам другий пакет допомогиобсягом 100 мільйонів євро.

Попри це, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції. Тоді ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині до 15 вересня.

Читайте також: Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Вогонь і вода: як фермери рятують врожаї на півдні України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українське зерно

ЗМІ: В ЄС проситимуть продовжити заборону імпорту з України

Політика56 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Басейн Prizenbad у Берліні

Бійки в басейнах Берліна. Тепер за порядком стежить поліція

Бійки в басейнах Берліна. Тепер за порядком стежить поліція

Культура1 год. тому
external

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

Культура2 год. тому03:05 хв.
Черга до продовольчого банку в Мюнхені

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Економіка18 липня 2023 р.
Грузія з 2008 року чекає на ПДЧ у НАТО

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Політика17 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Економіка17 липня 2023 р.
external

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Конфлікти17 липня 2023 р.01:45 хв.
На головну сторінку