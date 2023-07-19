ЗМІ: В ЄС проситимуть продовжити заборону імпорту з України

Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина та Словаччина звернуться до Європейського Союзу з проханням продовжити заборону імпорту сільгосппродукції з України після 15 вересня, аби уникнути серйозних порушень на ринку. Про це пише у середу, 19 липня, Reuters із посиланням на міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

Дорогою у Варшаву він заявив журналістам, що країни проситимуть, щоб заборона на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника поки залишалася в силі.

Однак, за його словами, держави також обговорюватимуть варіант, за якого могли б індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених до імпорту.

Читайте також: Блокування українського зерна в ЄС: Дуда - за скасування обмежень

Заборона імпорту з України до п'ятьох країн

Після окупації РФ українських чорноморських портів Київ зіткнувся з труднощами вивезення агротоварів на світовий ринок морським шляхом. Тоді ЄС спростив експорт через свою територію, зокрема, знявши тарифи.

У березні Єврокомісія оголосила про перший пакет допомоги на суму 56 мільйонів євро для польських, румунських та болгарських фермерів, які потерпають від перенасичення українськими товарами. У квітні ЄК запропонувала виділити п'ятьом країнам другий пакет допомогиобсягом 100 мільйонів євро.

Попри це, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції. Тоді ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині до 15 вересня.

Читайте також: Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів