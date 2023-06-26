  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаЄвропа

Зерно з України: у ЄС погоджено допомогу п'ятьом країнам

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Єврокомісія повідомила про затвердження країнами-членами рішення виплатити 100 мільйонів євро компенсації Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині через наслідки експорту зерна з України.

https://p.dw.com/p/4T5k6
Українське зерно
Українське зерноФото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Європейська Комісія повідомила про затвердження країнами-членами ЄС рішення виплатити допомогу у розмірі 100 мільйонів євро п'ятьом країнам ЄС, що межують з Україною, для покриття збитків, пов'язаних з експортом української агропродукції. Про це йдеться у комюніке ЄК, оприлюдненому у понеділок, 26 червня.

Як йдеться у пресрелізі, фінансову підтримку отримають Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина. Раніше ці держави неодноразово скаржилися на шкоду для їхніх фермерів, спричинену різким збільшенням експорту сільськогосподарської продукції з України.

Крім того, ЄК оголосила про виділення 22 країнам ЄС 330 мільйонів євро допомоги у подоланні наслідків посухи та повені. З них близько 36 мільйонів євро призначено для Німеччини.

Читайте також: Що робити Європейському Союзу з українським зерном

Після окупації РФ українських чорноморських портів Київ зіткнувся з труднощами вивезення агротоварів на світовий ринок морським шляхом. Тоді ЄС спростив експорт через свою територію, зокрема, знявши тарифи.

У березні Єврокомісія оголосила про перший пакет допомоги на суму 56 мільйонів євро для польських, румунських та болгарських фермерів, які потерпають від перенасичення українськими товарами. У квітні ЄК запропонувала виділити п'ятьом країнам другий пакет допомоги обсягом 100 мільйонів євро.

Попри це, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції. Тоді ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшнику, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччини до 15 вересня.

Українське зерно: стрес-тест для європейської єдності?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

ec.europa.eu
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський на Донеччині нагородив оборонців Бахмута

Конфлікти5 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрічають у Бішкеку

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Політика8 год. тому
Акція протесту перед посольством РФ у Лондоні (травень 2022 року) проти зґвалтувань українських жінок російськими солдатами

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Конфлікти13 год. тому
Рейв-толока на Чернігівщині

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Культура25 червня 2023 р.
Обкладинка каталогу виставки on the road, зроблена харків'янкою Іриною

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

Суспільство24 червня 2023 р.
"Титан" був створений спеціально для занурення до уламків "Титаніка"

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Катастрофи23 червня 2023 р.
Діра в Чонгарському мості, 23 червня 2023 року

Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Конфлікти23 червня 2023 р.
На головну сторінку