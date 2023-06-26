Зерно з України: у ЄС погоджено допомогу п'ятьом країнам

Єврокомісія повідомила про затвердження країнами-членами рішення виплатити 100 мільйонів євро компенсації Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині через наслідки експорту зерна з України.

Європейська Комісія повідомила про затвердження країнами-членами ЄС рішення виплатити допомогу у розмірі 100 мільйонів євро п'ятьом країнам ЄС, що межують з Україною, для покриття збитків, пов'язаних з експортом української агропродукції. Про це йдеться у комюніке ЄК , оприлюдненому у понеділок, 26 червня.

Як йдеться у пресрелізі, фінансову підтримку отримають Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина. Раніше ці держави неодноразово скаржилися на шкоду для їхніх фермерів, спричинену різким збільшенням експорту сільськогосподарської продукції з України.

Крім того, ЄК оголосила про виділення 22 країнам ЄС 330 мільйонів євро допомоги у подоланні наслідків посухи та повені. З них близько 36 мільйонів євро призначено для Німеччини.

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Після окупації РФ українських чорноморських портів Київ зіткнувся з труднощами вивезення агротоварів на світовий ринок морським шляхом. Тоді ЄС спростив експорт через свою територію, зокрема, знявши тарифи.

У березні Єврокомісія оголосила про перший пакет допомоги на суму 56 мільйонів євро для польських, румунських та болгарських фермерів, які потерпають від перенасичення українськими товарами. У квітні ЄК запропонувала виділити п'ятьом країнам другий пакет допомоги обсягом 100 мільйонів євро.

Попри це, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції. Тоді ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшнику, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччини до 15 вересня.