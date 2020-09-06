МЗС Великобританії викликало посла РФ через отруєння Навального

Посла Росії в Лондоні викликали в понеділок, 7 вересня, в МЗС Сполученого Королівства. Відомство офіційно висловило "глибоку стурбованість у зв'язку з отруєнням" російського опозиціонера Олексія Навального, заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Британський урядовець назвав "абсолютно неприпустимим "застосування забороненої хімічної зброї. "Росія мусить провести повне і прозоре розслідування", - написав він у соцмережі Twitter.

В іншому дописі у Twitter Рааб позитивно оцінив новину про виведення Навального зі штучної коми та висловив сподівання, що стан здоров'я російського опозиціонера покращуватиметься.

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Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку під час рейсу з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, а опозиціонера на швидкій відвезли в лікарню. Він перебував у комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Вранці 22 серпня російського опозиціонера доставили в клініку Charité в Берліні. Спецлабораторія Бундесверу на прохання клініки провела аналіз проб, взятих у росіянина. Експерти встановили сліди хімічної речовини групи "Новачок".

Нагадаємо, напередодні Рааб заявив, що оприлюднена урядом ФРН версія про отруєння Навального правдоподібна, особливо з огляду на те, що російські спецслужби вже застосовували цей вид отрути під час спроби замаху на Сергія Скрипаля та його доньку.

7 вересня у Charité повідомили, що Навального вивели зі штучної коми і він реагує на вербальні подразники, проте утрималися від оцінки довгострокових наслідків отруєння.