МЗС України відкинуло звинувачення в поставках зброї до Малі

Українське МЗС рішуче заперечує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито постачання дронів повстанцям у Малі, які воюють з правлячою хунтою та союзними їй найманцями російської ПВК "Вагнер".

Міністерство закордонних справ (МЗС) рішуче відкинуло звинувачення, що з'явилися в ЗМІ, про те, що Україна нібито причетна до постачання бойових дронів повстанцям у Малі.

"Відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії Російської Федерації", - йдеться в заяві МЗС від 14 жовтня.

У міністерстві нагадали, що з перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження системи моніторингу та контролю за озброєнням, яке постачають їй країни Заходу. "За понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого нашій державі озброєння та військової техніки", - наголошується в заяві.

"Ми також категорично заперечуємо всі звинувачення, які періодично лунають із вуст високопосадовців Малі та Нігеру, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачання терористам озброєння та надання їм інформації", "підтримки Україною терористичної коаліції" тощо", - зазначили в МЗС та закликали "припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди" Росії.

Про нібито поставки малійським повстанцям українських дронів написало 13 жовтня французьке видання Le Monde.

Повстанці в Малі воюють з хунтою і ПВК "Вагнер"

Повстанці-туареги воюють на півночі Малі з військами хунти, яка править в країні, та союзними їй бойовиками російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яка присутня в цій африканській країні з 2021 року. Влітку туареги заявляли про знищення в боях десятків "вагнерівців".

5 серпня уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною, звинувативши її в підтримці "терористичних угруповань". Через два дні те ж саме зробила правляча хунта сусіднього Нігеру.

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