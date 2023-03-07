Київ про заяви Лукашенка: Спроба виправдати підтримку РФ

У МЗС України закликали Мінськ не "створювати штучну загрозу" у відповідь на закид про нібито причетність Києва до подій на аеродромі "Мачулищі".

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення правителя Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Про це заявив речник відомства Олег Ніколенко у вівторок, 7 березня.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру, а в Росії, яка "всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету". Ніколенко також зауважив, що МЗС залишить без відповіді "грубий персональний випад на адресу президента України" з боку Лукашенка, який назвав його "гнидою". Це, за словами речника МЗС, є "актом безсилля" з боку білоруського правителя.

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Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на висловлювання Лукашенка закликав "визначитися з дефініціями". "Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", - написав він у Twitter.

Закиди Лукашенка

Раніше 7 березня Лукашенко заявив про затримання понад двох десятків осіб, які нібито спланували "спробу теракту" на російський літак далекої розвідки А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" "за підтримки Служби безпеки України та Центрального розвідувального управління США". Раніше цього дня Лукашенко розповів, що серед затриманих був завербований спецслужбами України росіянин.

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Такими діями, на його думку, Україна кинула виклик Білорусі, аби втягнути її у війну. "Якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся", - сказав Лукашенко. При цьому він назвав президента України Володимира Зеленського "гнидою", який нібито "надсилає до людей до Білорусі і просить укласти пакт про ненапад".

Нагадаємо, підрив літака А-50У на території білоруського військового аеродрому "Мачулищі" поблизу Мінська стався 26 лютого. Як стверджує опозиційне об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol, А-50 атакували з повітря за допомогою дронів білоруси, учасники плану "Перемога", постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. Спочатку офіційно Білорусь стверджувала, що з літаком А-50 усе гаразд.