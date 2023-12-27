МЗС відповіло прем'єру Саксонії на "здачу землі задля миру"

Міхаель Кречмер вважає, що для досягнення перемир'я Україні варто визнати "тимчасову" втрату окупованих територій. В МЗС України заявили, що це наблизить російські війська до Німеччини.

Україні для досягнення перемир'я, можливо, доведеться визнати, що їй "тимчасово" недоступні окуповані Росією території, заявив прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в середу, 27 грудня.

При цьому політик з партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) зазначив, що "жоден квадратний метр української території не став російським, але для остаточного вирішення потрібен час".

Кречмер також вкотре закликав уряд Німеччини не лише постачати зброю Україні, а й шукати дипломатичні способи зупинення війни. На його думку, ФРН разом із союзниками має "вплинути на президента Росії Володимира Путіна та уможливити припинення вогню".

Він визнав, що Росія для Німеччини - "небезпечний, непередбачуваний сусід", але назвав ідею "послабити РФ у військовому, політичному та економічному відношенні, щоб вона не становила для нас загрози" - "підходом родом з XIX століття, який закладає основу для подальших конфліктів".

МЗС: Здача територій наблизить війська РФ до Німеччини

Речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко у відповідь на це заявив, що якщо змиритися з "тимчасовою втратою" територій, "російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема", а поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України.

"Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Анґела Меркель, а згодом і канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло", - написав Ніколенко у Facebook.

На його переконання, єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати ще більша підтримка України, і Україна дуже вдячна, що "німецький федеральний уряд поділяє цей підхід".

Нагадаємо, що в 2022 році Кречмер назвав дискусії щодо війни Росії проти України "надто однобокими". "Ми повинні спробувати забезпечити створення замороженого конфлікту з цієї гарячої війни, ситуації, яку ми маємо в багатьох інших частинах світу, щоби уможливити переговори в найближчі роки чи навіть десятиліття", - заявив він.

Прем'єр Саксонії підтримав постачання зброї Україні та санкції проти РФ, але стверджував, що вони не будуть стійкими в довгостроковій перспективі. Тому, на його думку, надзвичайно важливо наполягати на переговорах "чим швидше, тим краще".

У листопаді цього року Кречмер закликав визнати "замороження конфлікту" з огляду на відсутність поступу на фронті. На його думку, "ні Росія, ні Україна не можуть виграти цю війну".