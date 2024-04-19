Музика як зброя: DW транслює гала-концерт "Відбудуй Україну"

Гала-концерт "Відбудуй Україну" є знаком солідарності з країною, що вже понад два роки протистоїть агресії РФ. Отримані кошти підуть на підтримку травмованих війною дітей. DW транслюватиме наживо з Берліну.

19 квітня 2024 року, тобто у 786 день війни, яку путінська Росія розпочала проти України, у Берліні проводиться оперний гала-концерт "Відбудуй Україну" . Захід розпочнеться о 19:00 (місцевий час) у Концертному домі (Konzerthaus Berlin), що на площі Жандарменмаркт. DW транслюватиме гала-концерт у прямому ефірі на платформі YouTube на каналі DW Classical Music та на YouTube-каналі DW українською .

На благодійному заході виступатимуть першорядні зірки опери. Сам захід відбуватиметься під патронажем голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та керівного бургомістра Берліна Кая Веґнера (Kai Wegner).

Збір коштів для травмованих війною дітей

Квитки на захід було цілком розпродано, тож організатори очікують понад 1500 гостей, серед яких багато знаменитостей з політики, бізнесу та представників громадськості.

За ініціативою стоять німецький підприємець і політик Гаральд Кріст (Harald Christ) та його фонд "За демократію та різноманітність". "Я не можу боротися на передовій в Україні, але можу зробити свій внесок", - пояснює Кріст. "Кожен внесок, кожен євро має значення", - наголошує меценат.

У квітні 2022 року російські агресори зруйновали драмтеатр у Маріуполі, де раніше також проходили гала-концерти. Внаслідок вибуху бомби, скинутої на театр, загинули, за даними агентства AP, понад 600 людей, які шукали там прихистку. Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Зоряний склад і солідарність

Загалом одинадцять оперних співаків погодилися взяти участь у благодійному гала-концерті. Серед них є як добре відомі зірки, приміром, Роландо Вільясон, так і молоді співаки - як-от Ніколь Чірка з Харкова, якій довелося тікати від війни, тож нині вона входить до складу дрезденського ансамблю Semper Opera. На цьому заході українську оперну сцену вона представлятиме разом зі своїми співвітчизниками Ольгою Кульчинською та Андрієм Кімачем. Товариство їм складуть Претті Єнде, Стівен Костелло, Ельза Дрейзіг, Самуель Маріньо, Мауро Пітер, Ніно Мачаїдзе.

Ольга Кульчинська - оперна зірка з України Фото: privat

Окрім популярних арій Моцарта, Верді, Пучіні, Доніцетті, Оффенбаха, Генделя та інших, у програму увійшла й українська музика, тож публіка почує не такі відомі в Німеччині твори українських композиторів, приміром, Миколи Лисенка, якого вважають засновником української оперної традиції. Прозвучить також "Мелодія" українського композитора Мирослава Скорика.

Кері-Лінн Вілсон: Паличка диригента як зброя

Німецький симфонічний оркестр Берліну грає під керівництвом диригентки Кері-Лінн Вілсон. Вілсон була ініціаторкою проєкту Ukrainian Freedom Chorus, який було засновано як культурну відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Мій двоюрідний брат - на передовій з першого дня вторгнення. Він відмовився від кар'єри журналіста і художника ще в 2014 році, щоб служити в армії", - розповідає Вілсон DW. "Мене він надихнув, тож я використовувала свою паличку диригента як зброю", - додала вона.

Диригентка Кері-Лінн Вілсон Фото: Olivia Kahler

Організатори сподіваються, що під час заходу зможуть назбирати пожертвувань на суму понад мільйон євро. Зібрані кошти підуть на потреби України, зокрема, на проєкт у рамках ініціативи Володимира Кличка #WeAreAllUkrainians, що переслідує ціль створення громадських центрів у зруйнованих містах. Саме тут травмовані діти та молодь знаходять частинку нормальності - в розпал війни, що триває.