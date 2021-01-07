 МОЗ України передбачав зростання числа інфікувань COVID-19 на свята | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МОЗ України передбачав зростання числа інфікувань COVID-19 на свята

Глава МОЗ Максим Степанов стверджує, що у період свят спостерігалося велике переміщення людей, внаслідок чого зріс ризик занесення інфекції в ті регіони, де вона була мало поширеною.

Максим Степанов

Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що період суворого локдауну 8-24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду (періодом часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби) коронавірусної інфекції COVID-19 у людей, які інфікувалися на новорічних святах. Про це він повідомив у п'ятницю, 8 січня.

"Введення карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду COVID-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Думаю, всім зрозуміло, що коли є масове скупчення людей, як у нас відбувається під час новорічних свят, то кількість інфікованих зростає. Цей інкубаційний період буде випадати саме на дію посилених обмежувальних заходів", - сказав він, передає агенція "Українські Новини". 

Степанов ствердив, що в період свят спостерігалося велике переміщення людей, внаслідок чого зростає ризик занесення інфекції в ті регіони, де вона була мало поширеною. Прогнозується, що кількість заражених зросте.

Також міністр повідомив, що близько третини госпіталізованих з COVID-19 перебувають у важкому стані. Він пов'язує це з тим, що українці стали рідше звертатися до лікарів при появі перших симптомів респіраторного захворювання. Крім того, спостерігається зростання захворюваності COVID-19 серед дітей та молоді.

Днем раніше під час наради у президента Степанов наголосив, що світовий досвід показує, що в країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується. Він додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і "молодшання" хвороби.

Варто наголосити, що у країнах ЄС, зокрема в Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Польщі, на час різдвяних свят був запроваджений локдаун, також із встановленням комендантської години.

Нагадаємо, в Україні рішення про запровадження посилених карантинних обмежень з 8 до 24 січня 2021 року було ухвалено урядом на засіданні ще на початку грудня 2020 року. 

7 січня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася на 5676 до 1105169. Загалом від хвороби СOVID-19 в Україні померли 19588 людей.

Дивитись відео 06:28

Чому в Європі на Різдво і Новий рік локдаун, а в Україні - ні (15.12.2020)

Також за темою

Ukraine | Mann mit Mundschutz in Kiew

За день до локдауну: уряд України оприлюднив правила торгівлі 07.01.2021

Уряд дозволив магазинам продавати побутову хімію та періодичну пресу під час локдауну, що діятиме з 8 січня. Також дозволені збирання та заготівля відходів.

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

Степанов пояснив, чим можна торгувати під час локдауну 05.01.2021

Під час жорсткого карантину в Україні буде дозволено на торговельних площах продаж продуктів харчування, засобів гігієни та зв'язку, ліків та ветпрепаратів, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ukraine Supermarkt in Kiew

За день до карантину уряд України не пояснив правила торгівлі 07.01.2021

З 8 січня в Україні діятиме посилений локдаун. Втім, підприємці нарікають, що уряд у Києві досі не пояснив, чи дозволено торгувати деякими видами товарів.

Реклама

Докладно

Розроблена CureVac вакцина від коронавірусу може стати третьою мРНК-вакциною на світовому ринку

Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer

Компанія CureVac, у якої ЄС замовив 405 мільйонів доз вакцини, заручилася підтримкою фармацевтичного концерну Bayer.  

Свинні тушки на бійні у німецькому місті Лоне

"М'ясний атлас 2021": Настав час переосмислити те, що ми їмо

"М'ясний атлас" розповідає, як промислове виробництво м'яса робить його дешевим, але шкодить довкіллю і здоров'ю людей.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  