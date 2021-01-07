МОЗ України передбачав зростання числа інфікувань COVID-19 на свята

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що період суворого локдауну 8-24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду (періодом часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби) коронавірусної інфекції COVID-19 у людей, які інфікувалися на новорічних святах. Про це він повідомив у п'ятницю, 8 січня.

"Введення карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду COVID-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Думаю, всім зрозуміло, що коли є масове скупчення людей, як у нас відбувається під час новорічних свят, то кількість інфікованих зростає. Цей інкубаційний період буде випадати саме на дію посилених обмежувальних заходів", - сказав він, передає агенція "Українські Новини".

Степанов ствердив, що в період свят спостерігалося велике переміщення людей, внаслідок чого зростає ризик занесення інфекції в ті регіони, де вона була мало поширеною. Прогнозується, що кількість заражених зросте.

Також міністр повідомив, що близько третини госпіталізованих з COVID-19 перебувають у важкому стані. Він пов'язує це з тим, що українці стали рідше звертатися до лікарів при появі перших симптомів респіраторного захворювання. Крім того, спостерігається зростання захворюваності COVID-19 серед дітей та молоді.

Днем раніше під час наради у президента Степанов наголосив, що світовий досвід показує, що в країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується. Він додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і "молодшання" хвороби.

Варто наголосити, що у країнах ЄС, зокрема в Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Польщі, на час різдвяних свят був запроваджений локдаун, також із встановленням комендантської години.

Нагадаємо, в Україні рішення про запровадження посилених карантинних обмежень з 8 до 24 січня 2021 року було ухвалено урядом на засіданні ще на початку грудня 2020 року.

7 січня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася на 5676 до 1105169. Загалом від хвороби СOVID-19 в Україні померли 19588 людей.