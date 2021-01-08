Коронавірус в Україні: зафіксовано 5676 випадків зараження

В Україні станом на п'ятницю, 8 січня, зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за його даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 2402 хворих на COVID-19. Померло 83 пацієнти, одужало 5131 особа. За минулу добу в Україні було проведено 20 192 тести. З них методом ПЛР - 16 152, методом ІФА - 4 040.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; понад 19,58 тисячі осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.