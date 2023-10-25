  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаМолдова

Молдова отримає від ЄС ще 72,5 мільйона євро до кінця жовтня

Ксенія Польська
25 жовтня 2023 р.

Кандидат на вступ до Євросоюзу - Молдова отримає значну частину макрофінансової допомоги ЄС до кінця місяця, оскільки виконала свої політичні зобов'язання, заявили у Єврокомісії.

https://p.dw.com/p/4Y1m3
Молдова - країна-кандидат на вступ до ЄС
Молдова - країна-кандидат на вступ до ЄСФото: Davor Puklavec/PIXSELL/picture alliance

Європейський Союз виплатив Молдові у середу, 25 жовтня, кредит у розмірі 50 мільйонів євро, а до кінця місяця за ним піде ще один транш на суму 22,5 мільйонів євро у вигляді грантів, повідомила пресслужба Єврокомісії. Ці кошти виділяються Кишиневу у межах чинних домовленостей щодо надання макрофінансової допомоги.

Суму було виділено після того, як Єврокомісія відзначила виконання Молдовою політичних зобов'язань перед Євросоюзом. А саме, як зазначають у Брюсселі, вона підвищила свою енергетичну безпеку, ухваливши конкретний план дій на зиму. Кишинів також зміцнив управління держсектором і досяг прогресу в галузі верховенства закону, заповнивши вакантні посади у Вищій раді магістратури та Вищій раді прокурорів. Крім того, Молдова зробила важливі кроки щодо покращення ділового клімату в країні, ухваливши нову програму розвитку підприємництва та стратегію цифрової трансформації, повідомила Єврокомісія.

Читайте також: Як Молдова позбувається впливу проросійського олігарха

Обсяг запланованої Євросоюзом для Молдови макрофінансової допомоги становить 295 мільйонів євро, з яких 220 мільйонів - у вигляді кредитів і 75 мільйонів євро - грантів. У цю суму входить ухвалене Європарламентом та Радою ЄС у червні 2023 року додаткове фінансування у розмірі до 145 мільйонів євро, з яких 72,5 мільйона надійде до Молдови до кінця жовтня. Загалом до кінця поточного місяця Молдова отримає 172,5 мільйона євро в рамках макрофінансової допомоги. Подальші виплати здійснюватимуться з виконанням політичних умов з боку ЄС.

Єврокомісія повідомить про прогрес Молдови на шляху до здійснення пріоритетних реформ у рамках наступного пакета розширення Євросоюзу, запланованого на листопад 2023 року. Достатній прогрес щодо пріоритетних реформ - це прямий шлях до прискорення інтеграції з ЄС, збільшення інвестицій та фінансування.

23 червня 2022 року глави держав та урядів 27 країн Євросоюзу визнали Молдову, яка подала заявку разом з Україною, країною-кандидатом на вступ до ЄС.

Читайте також: ЄС готовий розширюватися: хто головний кандидат?

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Демонстрація у Кишиневі, 21 травня

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Президентка Молдови Майя Санду в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW Conflict Zone розповіла про вступ країни до ЄС, боротьбу з російською пропагандою і про вирішення конфлікту в Придністров'ї.
Політика19 червня 2023 р.
Президенти України Володимир Зеленський та Молдови Мая Санду

Кишинів привітав план України вирішити штучне питання "молдовської мови"

Кишинів привітав план України вирішити штучне питання "молдовської мови"

Уряд України пообіцяв "вирішити питання штучного розмежування між румунською та молдовською мовами". Президентка Молдови привітала цей крок, зазначивши, що він "зміцнює єдність наших країн".
Політика19 жовтня 2023 р.