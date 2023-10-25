Молдова отримає від ЄС ще 72,5 мільйона євро до кінця жовтня

Кандидат на вступ до Євросоюзу - Молдова отримає значну частину макрофінансової допомоги ЄС до кінця місяця, оскільки виконала свої політичні зобов'язання, заявили у Єврокомісії.

Європейський Союз виплатив Молдові у середу, 25 жовтня, кредит у розмірі 50 мільйонів євро, а до кінця місяця за ним піде ще один транш на суму 22,5 мільйонів євро у вигляді грантів, повідомила пресслужба Єврокомісії. Ці кошти виділяються Кишиневу у межах чинних домовленостей щодо надання макрофінансової допомоги.

Суму було виділено після того, як Єврокомісія відзначила виконання Молдовою політичних зобов'язань перед Євросоюзом. А саме, як зазначають у Брюсселі, вона підвищила свою енергетичну безпеку, ухваливши конкретний план дій на зиму. Кишинів також зміцнив управління держсектором і досяг прогресу в галузі верховенства закону, заповнивши вакантні посади у Вищій раді магістратури та Вищій раді прокурорів. Крім того, Молдова зробила важливі кроки щодо покращення ділового клімату в країні, ухваливши нову програму розвитку підприємництва та стратегію цифрової трансформації, повідомила Єврокомісія.

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Обсяг запланованої Євросоюзом для Молдови макрофінансової допомоги становить 295 мільйонів євро, з яких 220 мільйонів - у вигляді кредитів і 75 мільйонів євро - грантів. У цю суму входить ухвалене Європарламентом та Радою ЄС у червні 2023 року додаткове фінансування у розмірі до 145 мільйонів євро, з яких 72,5 мільйона надійде до Молдови до кінця жовтня. Загалом до кінця поточного місяця Молдова отримає 172,5 мільйона євро в рамках макрофінансової допомоги. Подальші виплати здійснюватимуться з виконанням політичних умов з боку ЄС.

Єврокомісія повідомить про прогрес Молдови на шляху до здійснення пріоритетних реформ у рамках наступного пакета розширення Євросоюзу, запланованого на листопад 2023 року. Достатній прогрес щодо пріоритетних реформ - це прямий шлях до прискорення інтеграції з ЄС, збільшення інвестицій та фінансування.

23 червня 2022 року глави держав та урядів 27 країн Євросоюзу визнали Молдову, яка подала заявку разом з Україною, країною-кандидатом на вступ до ЄС.

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