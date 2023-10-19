Кишинів вітає план Києва вирішити питання "молдовської мови"

Уряд України пообіцяв "вирішити питання штучного розмежування між румунською та молдовською мовами". Президентка Молдови привітала цей крок, зазначивши, що він "зміцнює єдність наших країн".

Президентка Молдови Мая Санду у четвер, 19 жовтня, привітала наміри України вирішити питання розмежування між румунською та молдовською мовами.

"Я вітаю спільну заяву президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, яка підтверджує, що румунська є офіційною мовою для румуномовної спільноти в Україні. Важливий крок, який зміцнює єдність наших країн", - написала вона у соціальній мережі X (колишній Twitter).

У відповідь під цим дописом Зеленський зауважив: він радий, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією "розвивається все швидшими темпами". "Обидві наші країни (Україна та Молдова. - Ред.) - на шляху до вступу в Європейський Союз. Ми повинні будувати наше європейське майбутнє та зміцнювати Європу разом", - зазначив він.

Україна прибере "штучне розмежування"

Напередодні під час візиту Чолаку до Києва, український уряд повідомив, що ухвалив рішення "невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами.

Зеленський під час зустрічі з румунським прем'єром зазначив, що ухвалене "стратегічне рішення" щодо румунської мови. "Я думаю, що це відповідь на те, яким чином ми будемо й хочемо працювати разом", - наголосив він.

Молдовська чи румунська?

Питання ідентифікації власної мови в Молдові тягнеться з радянських часів. Молдовська та румунська мови - ідентичні, але в радянський час у Молдові використовували кирилицю. У 1989 році з'явився закон "Про функціонування мов на території Молдовської РСР", згідно з яким молдовську мову перевели на латинку.

У Декларації про незалежність Молдови, ухваленій 27 серпня 1991 року, офіційною визначено румунську мову, тоді як у Конституції країни державною мовою вказана молдовська.

Хоч у 2013 році конституційний суд Молдови ухвалив рішення, згідно з яким державна мова країни має називатися румунською, це не закрило суперечки і не прибрало розбіжностей на законодавчому рівні. Лише навесні 2023 року парламент країни ухвалив рішення, за яким у Конституції та в усіх законах назва державної мови має бути змінена на румунську.