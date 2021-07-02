Між Великобританією і ЄС назріває чергова суперечка: на кону десятки мільярдів

Великобританія і Євросоюз знову опинилися на порозі серйозної суперечки внаслідок завершеного в 2020 році виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit. Як стало відомо в п'ятницю, 9 липня, цього разу причиною можливого конфлікту стане питання неоплачених Лондоном внесків до бюджету ЄС під час членства в блоці.

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Брюссель, зокрема, вимагає від Лондона сплатити 47,5 мільярда євро за невиконаними зобов'язаннями.

"Ми не визнаємо цієї суми", - заявив речник уряду Сполученого Королівства, якого цитує інформагенція dpa. За словами прессекретаря Бориса Джонсона, в Лондоні розраховують, що витрати на ці цілі становитимуть від 35 до 39 мільярдів фунтів стерлінгів, що близько 40-45 мільярдів євро в перерахунку.

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У Лондоні також кажуть, що представлена ЄС сума фінансових претензій до Великобританії не враховує деяких важливих аспектів. "Приміром, не містить суми заборгованості перед Великобританією. Це зменшує суму, яку нам потрібно сплатити", - пояснив речник Джонсона.

У Брюсселі переконують, що все порахували правильно

Натомість у Європейській Комісії (ЄК) запевняють, що проведені ними розрахунки щодо виплат Великобританії правильні й не містять неточностей. Наведена сума в 47,5 мільярда євро - остаточна, кажуть у Брюсселі.

"Розрахунки були проведені згідно з положеннями угоди про вихід", - заявив в п'ятницю речник Єврокомісії. У 2021 році Великобританія має сплатити 6,8 мільярда євро з цієї суми, додав представник Єврокомісії. Перша частина цієї суми вже перерахована, уточнив він. Тож нині Єврокомісія не має абсолютно жодних ознак того, що розрахунки ЄС ставляться під сумнів британською стороною, запевнив речник єврокомісарів.