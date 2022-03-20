Місцева влада: За три тижні війни у Харкові загинули 266 людей

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 19 березня читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 20 березня (час київський)

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З початку російського вторгнення в Україну під час боїв за Харків загинули 266 жителів міста, у тому числі 14 дітей, повідомила місцева влада. Харків, у якому до війни жили 1,5 мільйона людей, обложений російськими військами, які продовжують артилерійські обстріли. Внаслідок одного з них у суботу ввечері зруйновано та згоріло кілька житлових будинків, повідомила агенця УНІАН.

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"Росія стартувала призов на службу населення окупованого Донбасу для посилення своїх збройних сил, що воюють в Україні. Це грубе порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції. Список воєнних злочинів російських чиновників продовжує збільшуватися. Вони будуть притягнуті до відповідальності", - повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

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У відеозверненні президент Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення призупинити на території України на час воєнного стану діяльність низки партій, які мають зв'язки з країною-агресором - Росією. Ідеться, зокрема, про партії "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Соціалістична партія України" тощо. При цьому мін'юст отримав доручення невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.

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Втрати особового складу російської армії в Україні становлять 14 тисяч, поінформував презитдент України Володимир Зеленський у відеозверненні. "Це 14 тисяч матерів, 14 тисяч бітьків, дружин, родичів. Невже ви цього не помічаєте?" - звернувся Зеленський російською до населення РФ.

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З початку війни Росії проти України у Німеччині суттєво зросла цікавість до служби в Бундесвері. Через інтернет-портал Бундесверу надсилається різко підвищена кількість заявок на службу. Також контактують через гарячу лінію міністерства оборони, розповіла речниця оборонного відомства Німеччини виданням групи Funke.

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Супутниковий знімок Чернігова

Мер Чернігова Владислав Атрашенко закликав українську владу звернути особливу увагу на катастрофічну ситуацію в місті. "У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних людей. Місто страждає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування зіставні з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Опорна лікарня зазнала бомбардування, тому медичної допомоги теж немає - люди лежать у коридорах при температурі 10 градусів. Жодного гуманітарного коридору не було надано", - заявив Арташенко в ефірі телеканалу "1+1".

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Вимушені мігрантки з України на вокзалі Кельна

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оголосила про посилення поліцейської присутності на вокзалах Німеччини, куди прибувають біженці з України. Це необхідно, щоб захистити українок від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті. "Будь-хто, хто спробує скористатися бідою, має знати: ми відреагуємо на такі дії за усією суворістю закону", - наголосила вона в інтерв'ю Bild am Sonntag. За словами міністерки, поліцейські чергують на вокзалах як в уніформі, так і у цивільному.

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Мер Львова Андрій Садовий закинув міжнародним гуманітарніим організаціяїм недостатню підготовку на випадок збройного вторгнення Росії в Україну. "Жодна міжнародна організація не була підготовлена, хоча всі вже пів року говорили про можливий російський напад. Напевно тому, що західні аналітики говорили, що війна триватиме лише два дні, і Україна без опору буде окупована російськими військами", - сказав він в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, оприлюднений у суботу, 19 березня.

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Протиповітряна оборона України збила протягом 19 березня три вертольоти РФ. А у цілому у цей день "противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі", - повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook. Воно додає, що "ПС успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску" і зазначає, що РФ застосовує проти українців "новітню зброю - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають українські, як у кількості, так і у бойових характеристиках".

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