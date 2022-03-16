Чи використала Росія вакуумні бомби у війні проти України?

Росія використовує у війні проти України термобаричні боєприпаси, до яких належать вакуумні бомби - до такого висновку дійшло міністерство оборони Великобританії на основі сюжету російського телеканалу "Звезда", який належить міноборони РФ. У повідомленні на сторінці британського військового відомства 10 березня йдеться, що Росія використовує в Україні системи озброєння ТОС-1А, які "стріляють термобаричними ракетами, що створюють запальний та фугасний ефекти". Раніше у застосуванні цього виду боєприпасів російських військових звинуватила посолка України у США Оксана Маркарова.

Що таке вакуумні бомби?

Вакуумні або аерозольні бомби здатні завдавати величезного руйнівного ефекту. На відміну від більшості звичайних вибухових пристроїв, де для вибуху використовується суміш палива та окислювача, аерозольні бомби складаються з паливного контейнера з двома окремими зарядами вибухової речовини.

Після того, як бомба потрапляє в ціль, перший заряд паливної речовини розкриває контейнер і горюча суміш дрібно розпорошується у повітрі у вигляді хмари. Вона заповнює собою простір, проникаючи у всі отвори, не закриті герметично. Другий заряд підпалює хмару, створюючи ефект вакууму, а потім утворюється потужна вибухова хвиля. Надвисока температура та ударна хвиля знищують усе живе у радіусі до 500 метрів.

Читайте також: Повернення ядерної загрози: як Захід може захиститися

Вакуумні бомби мають величезну нищівну силу, вважаючись найбільш руйнівною неядерною зброєю у світі. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch наводить цитату з документа ЦРУ про дію термобаричних боєприпасів: "Ті, хто перебуває поблизу точки детонації, знищуються. Ті, хто перебуває далі, швидше за все, отримають безліч внутрішніх і, отже, невидимих ​​пошкоджень, включаючи розрив барабанних перетинок, важкі струси мозку, розрив легень та інших внутрішніх органів, а також, можливо, осліпнуть".

Чи є цей вид зброї в зонах бойових дій?

Про те, що в Україні могло бути використано термобаричні реактивні системи залпового вогню, які можуть бути встановлені на шасі танків Т-72, ​​повідомляв і телеканал CNN. Одну з таких пускових установок, ТГС-1A "Сонцепек", було помічено поблизу Бєлгорода неподалік російсько-українського кордону. Репортер CNN Фредерік Плейтген написав у Twitter: "Російська армія розгорнула на південь від Бєлгорода важкий вогнемет ТОС-1, який стріляє термобаричними ракетами".

За словами експерта з Університету Бундесверу в Мюнхені Франка Зауера (Frank Sauer), Німеччині також відомо про застосування термобаричних боєприпасів в Україні. "Ми знаємо, що відповідні російські системи озброєння використовуються у зоні конфлікту", - заявив він у розмові з DW.

Де в Україні Росія могла застосувати вакуумні бомби?

Повідомлення про вибух вакуумної бомби в невеликому містечку Охтирка на Сумщині з'явилися в соцмережах 28 лютого. На фото та відео можна було розглянути наслідки вибуху. Прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила, що Вашингтон поки що не може підтвердити застосування в Охтирці термобаричних боєприпасів - нині інформація перевіряється міжнародними незалежними джерелами.

Читайте також: США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, у свою чергу, звинуватила російську сторону у використанні вакуумних бомб: "Ми бачили відеозаписи того, як російські війська ввозять в Україну надзвичайно смертоносну зброю, якій не місце на полі бою", - заявила Томас-Грінфілд. засіданні Генеральної Асамблеї ООН. - Зокрема, вакуумні бомби, а також касетні боєприпаси, заборонені Женевською конвенцією".

Що кажуть експерти?

"Судячи з наявних фотографій з України, я вважаю цілком можливим, що Росія застосовує там аерозольні бомби. Проте за відеозаписами ми не можемо стверджувати це напевно", - каже Франк Зауер з Університету збройних сил Німеччини в Мюнхені.

Військовий експерт Ґустав Ґрессе (Gustav Gresse) з Європейської ради з міжнародних відносин, який на прохання DW переглянув відеозапис, висловив аналогічну думку: "Жодна інша зброя, крім ядерної, не матиме такої сили, на мій погляд". Цілком не можна виключати того, що ракета потрапила у щось вибухонебезпечне, однак у цьому випадку, за його словами, була б ціла серія вибухів.

Читайте також: Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ?

Якщо повідомлення про застосування вакуумних бомб підтвердяться, це кваліфікуватиметься як воєнний злочин, і Україна може звинуватити у цьому Росію у міжнародному суді. "Використання цього виду озброєнь безпосередньо не заборонено міжнародними законами, але якщо країна застосовує їх у населених пунктах, її може бути засуджено за воєнний злочин, оскільки термобаричні боєприпаси мають величезну вражаючу площу дії", - наголосив Зауер.

Росія звинувачення на її адресу щодо застосування вакуумних бомб не коментувала.

Дивитись відео 02:56 Війна в Україні: сльози дітей, розпач дорослих (18.03.2022)