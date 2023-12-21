Міноборони: громадянство США в дітей Умєрова - фейк

Діти Рустема Умєрова - громадяни України, але паспорти отримали після закінчення терміну дії попередніх у посольстві в США, через що в декларації міністра оборони зазначена ця країна як місце видачі.

Міністерство оборони України спростувало поширювану в деяких ЗМІ, Telegram-каналах і соціальних мережах у четвер, 21 грудня, інформацію про те, що діти міністра Рустема Умєрова нібито отримали американське громадянство.

"Увага, фейк! Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності. Діти міністра (син віком 10 років, доньки - восьми і двох років) є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова немає", - наголосили в міноборони.

У міністерстві пояснили, що українські паспорти дітям Умєрова видали після закінчення терміну дії попередніх у посольстві України в США: "Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів - США".

У міноборони додали, що родина Умєрова виїхала за кордон у 2016 році "через замахи та погрози внаслідок його систематичної діяльності щодо деокупації тимчасово окупованого Криму". "З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політв'язнів Криму", - зауважили в міністерстві.

Інформація про те, що троє дітей Умєрова нібито стали громадянами США почала поширюватись зранку з посиланням на дані його декларації за 2022 рік. У декларації Умєрова дійсно зазначається, що його дітям видали "документ, що посвідчує особу" в США у зв'язку з "громадянством", водночас там же у графі "громадянство" написано "Україна".

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