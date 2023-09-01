ОГПУ: Міноборони намагалося купити неякісні продукти для ЗСУ

Міністерство оборони України намагалося придбати мільйон неякісних продовольчих наборів на суму 430 мільйонів гривень. Про це у п'ятницю, 1 вересня, повідомляє Офіс генерального прокурора України (ОГПУ).

Зазначається, що відповідна закупка товару передбачалася в додатковій угоді до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, укладеної міноборони України з комерційним товариством. Втім, прокурори у суді довели її незаконність, йдеться у повідомленні. "За активної принципової позиції прокурорів судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, останнім часом не вщухають скандали із закупівлями, які здійнює міноборони. На початку серпня журналісти повідомили про неналежну закупівлю міноборони курток. Водночас відомство все спростовує і готує судові позови "до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості" про підміну зимової форми літньою.

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На початку року правоохоронці повідомили колишньому заступнику міністра оборони України та екскерівнику департаменту державних закупівель цього відомства про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. За кілька місяців фігуранти отримали ще одну підозру - у причетності до розкрадання бюджетних грошей під час закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ.