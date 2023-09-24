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Міноборони ФРН: В Україні немає німецьких танкових екіпажів

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
24 вересня 2023 р.

У міністерстві оборони Німеччини спростували повідомлення російських державних ЗМІ про танкістів Бундесверу, які нібито воюють в Україні.

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Танк Leopard 2 Збройних сил Німеччини
Танк Leopard 2 Збройних сил НімеччиниФото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Міністерство оборони Німеччини в телефонній розмові з DW у неділю, 24 вересня, спростувало поширювану російськими державними ЗМІ інформацію про те, що в зоні бойових дій в Україні нібито знищили німецький танк Leopard "з екіпажем із Бундесверу".

"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", - наголосив один з офіційних представників міноборони ФРН, відповідаючи на запитання DW.

23 вересня в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що "розвідники Збройних сил Росії знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, який складається зі Збройних сил Німеччини". Джерелом цієї інформації виступав певний "командир розвідгрупи, що діє на запорізькому напрямку".

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Як сверджували російські держЗМІ, цей "розвідник", який "добре знає німецьку", стверджує, що весь екіпаж знищеного танка Leopard загинув, а тяжкопоранений механік-водій, коли побачив російських військових, почав кричати: "Nicht schießen" ("Не стріляйте". - Ред.). Саме цей "механік" нібито і розповів, що він - "військовослужбовець Бундесверу" і весь екіпаж танка був "з однієї роти". Пізніше "механік" помер від втрати крові.

Військова допомога Німеччини Україні

Як зазначено на сайті міноборони Німеччини, ФРН підтримує Україну поставками озброєння та обладнання - із запасів Бундесверу і з допомогою поставок від промисловості, що фінансуються коштом програми Ertüchtigungsinitiative, яка дає змогу допомагати особам на місцях нести відповідальність за власну безпеку.

Наразі в рамках цієї програми Німеччина передала Україні 20 танків Leopard 1A5 і 18 танків Leopard 2A6.

Поширення в Росії фейків про війну

У середині вересня журналісти "Медузи", The Bell і "Важных историй" опублікували спільне розслідування діяльності пропагандистської організації АНО "Діалог", яка займається поширенням фейків про війну РФ проти України за бюджетні кошти. Лише в 2023 році фінансування діяльності цієї організації становило дев'ять мільярдів рублів, випливає з матеріалу.

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