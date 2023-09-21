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Швеція вже передала Україні 10 танків Stridsvagn 122

Дар'я Нинько
21 вересня 2023 р.

10 танків Stridsvagn 122 разом з українськими екіпажами, які пройшли підготовку у Швеції, вже перебувають в Україні, повідомили у штабі шведських Збройних сил.

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Шведські танки (ілюстративне фото)
Швеція вже передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 (ілюстративне фото)Фото: picture-alliance/Runesson Hansscanpix Sweden

Швеція вже передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 разом з українськими екіпажами, які пройшли підготовку у скандинавській країні. Про це у четвер, 21 вересня, повідомляє пресслужба штабу Збройних сил Швеції Сили оборони.

"Ми дали їм усе, що могли, в плані чудового обладнання та хороших знань. Ми бажаємо їм всієї удачі на світі і успіхів у звільненні своєї країни", - цитує пресслужба командувача операціями шведських ЗС Матса Людвіга.

У пресслужбі нагадують, що рішення про передачу Україні танків Швеція оголосила 24 лютого 2023 року. Наразі шведські танки "вже деякий час" перебувають в Україні.

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Новий пакет допомоги від Німеччини

Про нові засоби у пакеті допомоги Україні оголосила напередодні, 20 вересня, і Німеччина. Зокрема Україні було надано 17 терміналів супутникового зв'язку SatCom, антенна вузлова станція, чотири тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи, 12 вантажівок Zetros та запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent. Це випливає з останніх оновлень переліку військової допомоги Україні, опублікованого на сайті німецького уряду.

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