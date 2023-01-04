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БМП Puma на навчальному полігоні компанії-виробника Rheinmetall
БМП Puma на навчальному полігоні компанії-виробника RheinmetallФото: Julian Stratenschulte/dpa
ЕкономікаНімеччина

Міноборони ФРН: БМП Puma лише умовно придатна до бойових дій

Олександр Куницький | Сергій Куприков
2 год. тому

Найдорожча БМП у світі вартістю 17 мільйонів євро за машину, як і раніше, є лише умовно боєздатною, визнали в міністерстві оборони ФРН.

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Усі 18 німецьких бойових машин піхоти (БМП) Puma ("Пума"), як і раніше, не перебувають у повній бойовій готовності та є лише умовно придатними до використання у бойових діях. Про це йдеться у звіті федерального міністерства оборони Німеччини, опублікованому у середу, 4 січня.

Зазначається, що незважаючи на те, що виробник усунув виявлені під час навчальних стрільб несправності на всіх бронетранспортерах, крім одного, необхідні подальші випробування машин. Вони повинні виявити надійність найцінніших деталей, а також усієї БМП у разі пожежі, йдеться у повідомленні міноборони.

Загалом у відомстві вважають Puma дуже ефективною та перспективною машиною. Однак для того, щоб перебувати у стані повної придатності до бойових дій, БМП має бути міцною та надійною. Нині, як зазначається у звіті, Puma може експлуатуватися лише "в рамках тісної взаємодії військ, армійської логістики, керівництва проєктом та промисловості".

Щоб визначити подальші дії щодо ліквідації недоліків, нових випробувань та модифікацій машини, міністерство має намір запросити представників виробника, закупівельної організації та Бундесверу для консультацій.

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"БМП-невдаха"

Німецьке міноборони замовило 405 бронемашин Puma ще в липні 2009 року, плануючи витратити на це близько 3,1 мільярда євро. Згодом кількість замовлених БМП скоротилася до 350, а ціна за одну зросла з 7,6 мільйона євро до 17 мільйонів. Puma вважається найдорожчою БМП у світі.

17 грудня 2022 року стало відомо, що під час навчальних стрільб вийшли з ладу всі 18 Puma, які брали в них участь. Це далеко не перший випадок проблем з експлуатацією машин, але найбільш значущий і, за оцінкою експертів, імовірно, - найскандальніший. Від початку поставок у 2015 році проблеми з цією технікою не закінчуються, за що журналісти охрестили її "БМП-невдахою".

З січня 2023 року Puma мали увійти до складу Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності, що входить до структури сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу (НАТО). Німеччина очолює групу цього року. Після інциденту міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) розпорядилася відсторонити БМП від використання в цій місії.

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