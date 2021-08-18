 Міністри енергетики України, США та ФРН обговорять 23 серпня транзит газу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.08.2021

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Економіка

Міністри енергетики України, США та ФРН обговорять 23 серпня транзит газу

Транзит газу та перехід України на зелену енргетику обговорять 23 серпня в Києві міністри енергетики України, США та ФРН, анонсував президент Володимир Зеленський.

Компресорна станція на газопроводі в Україні

Компресорна станція на газопроводі в Україні

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 серпня, заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій вони обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Києві. "Завтра буде важлива зустріч. Зустрічатимуться три міністри енергетики - України, Німеччини та США. Може, там з'являться більш конкретні речі - перехід на зелену енергетику і зелений курс України", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час перемовин з Меркель вони обговорювали питання щодо продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. "Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі", - зазначив український президент.

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Зеленський наголосив, що "для України перехід на зелену енергетику потребує великих коштів і термінів".  "Тому я і хочу зрозуміти, що отримуватиме Україна і що вона може втратити після 2024 року, хто і які гарантії дасть Україні", - резюмував Зеленський.

На пресконференції після двосторонніх переговорів з Меркель22 серпня Зеленський наголосив, що Україна розглядає завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" "небезпечною геополітичною зброєю". Меркель натомість запевнила, що Берлін виступатиме за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використати "Північний потік-2" як геополітичну зброю. Вона також закликала до укладення угоди про продовження транзиту російського газу через Україну. 

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