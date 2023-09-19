Міністри закордонних справ ЄС готують зустріч у Києві

Жозеп Боррель анонсував спеціальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві. Дата поки що невідома.

Міністри закордонних справ країн Європейського Cоюзу невдовзі зустрінуться у Києві, заявив верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів 18 вересня на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Як пише агентство dpa з посиланням на дипломатичні джерела, зустріч може відбутися у перший тиждень жовтня. Боррель не підтвердив, але і не спростував цього.

За словами головного дипломата ЄС, однією з тем зустрічі стануть довгострокові фінансові зобов'язання перед Україною щодо військової допомоги, а також фінансування поставок сучасних винищувачів і ракет. Боррель планує мобілізувати для цієї мети понад п'ять мільярдів доларів щорічно у 2024-2027 роках.

Крім цього, ймовірно, обговорюватиметься вступ України до ЄС. Офіційно вона є кандидаткою з червня й сподівається отримати "зелене світло" для початку формальних переговорів з Брюсселем до кінця року.

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