Міністри G7 обіцяють Україні довгострокове фінансування

Фінансування на цей рік "уже забезпечено", і "зараз ми хочемо піти далі", заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.

Країни Великої сімки (G7) фінансуватимуть Україну у довгостроковій перспективі. "Ми разом стоїмо на боці України", - заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) у суботу, 25 травня, наприкінці зустрічі G7 у місті Стреза в Італії.

Він нагадав, що фінансування на цей рік "уже забезпечено" і додав, що "зараз ми хочемо піти далі". Щодо цього, наголосив Лінднер, попереду ще багато роботи задля "мінімізації ризиків для платників податків". "Це ми обговорюватимемо під час зустрічей наступними тижнями. Є ще технічна робота, яку потрібно виконати", - пояснив міністр фінансів ФРН.

Мегакредит Україні і заморожені активи РФ

Однією з головних тем, що обговорювалися главами фінансових відомств країн G7 в Італії, була тема заморожених російських активів на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Доходи від них мають бути надані Україні для захисту від Росії. Зокрема, США висловили намір використати очікувані майбутні прибутки від заморожених активів для мегакредиту Україні, яким міг би управляти Світовий банк.

Надходження можна було б використати як заставу або для погашення кредиту. Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що масштабна позика з використанням надходжень від російських коштів є пріоритетною опцією. Але інші варіанти мають "залишатись на столі".

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Водночас німецький міністр залишив без відповіді питання, чи буде зрештою обраний цей шлях. Він також не сказав, скільки варіантів є і якому з них віддає перевагу уряд Німеччини. Як зазначає інформагенція Reuters, у підсумковому документі зустрічі, який має агенція, ідеться про те, що в дискусіях "був досягнутий прогрес". Між тим, наголошує Reuters, результат зазделагідь не очікувався.

Нагадаємо, саміт глав держав і урядів G7 відбудеться у червні.